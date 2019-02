En Nogoyá, Cavagna no se medirá con los justicialistas conocidos

El Rafa Cavgna le prendía velas a la Virgen del Carmen pidiendo que para estas elecciones el peronismo nogoyaense repitiera figuras desgastadas, como la del diputado José Allende (que permanece en el cargo desde 1999). Sin embargo, el joven intendente radical posiblemente busque su reelección frente a candidatos más novedosos y no ante quien designe el dirigente gremial y hombre fuerte del peronismo nogoyaense, aunque radicado en Paraná hace décadas.

Inicialmente se decía que el concejal macrista Mariano Berdiñas podría disputarle a Rafael Cavagna la aspiración por el candidato de Cambiemos en 2019, enfrentándolo en las primarias, pero la iniciativa habría perdido fuerza.

El joven legislador municipal no dudó en diferenciarse del intendente en temas tales como el reclamo de transparencia en la administración de la ciudad. El 21 de enero se fotografió junto a Hernán Lombardi y otros precandidatos a intendente del PRO, pero su postulación ahora parece estar en duda.



En la vereda de enfrente

Por el lado del peronismo el diputado provincial Daniel Koch se anota para la pelea. El legislador, que ingresó a la Cámara baja con la boleta de Sergio Massa presidente, Adrián Fuertes gobernador y Jorge Busti vicegobernador, no retornó tan rápido al oficialismo como sus compañeros de bancada, pero finalmente lo hizo. Hace un tiempo que el Ruso (un apodo que alude a la coloración de su cabello, sin connotaciones ideológicas) recorre los barrios de Nogoyá en bicicleta, charla con vecinos y asegura que anotará su precandidatura.

Otro de los postulantes es el subsecretario de Deportes de la Provincia, Adrián Perotti, quien lanzó su candidatura hace poco tiempo.

Perotti integra junto a otros dirigentes una mesa de debate del peronismo de Nogoyá que apuntaba, entre otros aspectos, a la renovación dirigencial. De ese sector también surgió la postulación de Emiliano Cardoso, otro precandidato joven, que se desempeña desde hace muchos años en el Inaubepro. También vinculado al sector aparece Nicolás Navarro, más cercano a Unidad Ciudadana, pero ahora bajo el paraguas el acuerdo provincial.

Mientras Perotti no se definía se produjo el lanzamiento de Cardoso. No se trata de dirigentes enfrentados, sino que comparten su visión de la realidad local, por lo que no se descartaba en las últimas horas un eventual entendimiento entre los dos, o los tres dirigentes.

La oferta peronista no termina allí, el concejal bustista Marcos Acosta también anunció su postulación. Acosta integró el Concejo Deliberante en la bancada de Cambiemos, aunque en 2017 decidió formar un bloque unipersonal del Frente Entrerriano Federal.

Se escuchan rumores sobre candidatos del vecinalismo y del socialismo, pero aún no se conocen nombres en esa localidad.