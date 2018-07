En medio de la polémica por la propina, Carrió llega a Paraná

Paraná se convertirá por algunas horas en el epicentro de actividades políticas, económicas y financieras a nivel nacional, merced a la actividad organizada para este jueves por el Consejo Empresario de la provincia. Para disertar comprometieron su presencia gobernadores, ministros de las Nación, dirigentes empresarios y analistas.

Una de las participantes, será la diputada nacional Elisa Carrió, quién llegará a la capital entrerriana luego de haber sido la autora de varias frases y hechos muy polémicos.

Elisa Carrió salió al cruce de la polémica que se generó ayer luego de que un mozo de La Plata revelara que, mientras la diputada pidió públicamente a la clase media dar propinas, él recibió apenas $ 5 de la dirigente cuando la atendió hace un año y medio atrás.





La legisladora aclaró por qué le dejó tan magra propina a Franco, mozo de la capital bonaerense, que ayer contó en FM Cielo la situación.





"Lo que dijo el mozo que le di los $5 pesos y monedas es cierto por un café y dos tostados era la única plata que tenía le mostré la billetera y le pedí perdón", sostuvo Lilita en su cuenta de Twitter.





Carrió, además, hizo una promesa: "Cuando vuelva a La Plata (o sea 200 km) le voy a llevar más". Lo hizo en un pedido de derecho a réplica, vía Twitter, a Clarín, que ayer publicó en redes sociales la declaración del mozo.





"Me ha tocado atender a la señora Carrió y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. Parece mentira, pero es así como te digo, me pasó que en este lugar se deja aproximadamente un 10% de propina, y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos", recordó ayer el mozo.



El empleado dijo que en ese momento, Lilita fue con cinco personas al bar y que consumieron cerca de 300 pesos, por lo que debería haberle dejado 30 pesos de propina.





La polémica por la propina responde a las declaraciones que la diputada hizo el lunes por la noche en TN ante el periodista Joaquín Morales Solá, en el programa Desde el llano.





"La primera recomendación que le hago a la clase media, media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay tres millones de personas que vive de esa changa. Y a veces cuando nos ajustamos, vamos dejando de dar propina", dijo.





Así, tras las palabras del mozo, Lilita se hizo cargo del tema y aseguró que volverá a sentarse en ese café, con los 25 $ que le faltaron dar en su momento, y una propina acorde, resaltó Clarín.