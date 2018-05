En la región notan la falta de profesionales en gestión ambiental, turismo y gastronomía

Un estudio elaborado a partir del cruce de datos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) relevó áreas de vacancias en los distintos sectores productivos y económicos del país. Con la división del país en siete regiones, el informe publicado días atrás marcó que los jóvenes universitarios argentinos no están estudiando las carreras que demandan los sectores productivos en el país. Ello en parte ocurre no solo porque se siguen inclinando por las carreras tradicionales, sino porque las universidades e institutos superiores de cada provincia no ofrecen una propuesta más acorde a las necesidades de la región.

Eso determinó el estudio nacional, en el que sigue sobresaliendo la necesidad de contar con más ingenieros y enfermeros en el país.

El relevamiento mostró que el 20% de los estudiantes universitarios se agrupa en carreras relacionadas con la salud; el 18% en administración y comercio; el 14% en producción, diseño y construcciones; el 11% en derecho, y el 10% en docencia y educación. Y solo un 4% sigue carreras relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación; el 2%, sobre Física y Matemáticas; 1% sobre servicios turísticos y hoteleros, y el 1% sobre recursos naturales y medioambiente.

Los datos fueron presentados por las máximas autoridades de la cartera educativa de la Nación, encabezadas por el ministro del área, Alejandro Finocchiaro.

Se busca que las casas de altos estudios atiendan las necesidades de cada región ya que, según el funcionario nacional, "hay áreas de vacancia enorme de carreras que se necesitan" pero el sistema sigue "graduando profesionales en algunas que no se necesitan", y puso como ejemplo que no hay "una carrera de producción marítima" en un país con un litoral marítimo tan extenso.

La primera etapa de la investigación apuntó al sector productivo, realizada con datos de las carreras de las universidades y del Ministerio de la Producción. En una próxima instancia, a partir del segundo semestre, se analizarán las necesidades socioculturales de las regiones.

Algunos datos

En la Región Centro –conformada por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba– el 28% del empleo se concentra en diseño y construcción, pero solo el 14% de los estudiantes sigue esas carreras.

En el área de formación agropecuaria, alimentos y salud animal, las diferencias entre las necesidades de las empresas y los estudiantes también es relevante. En la región centro el informe apunta que existen grandes sectores industriales que vuelven necesaria la capacitación en gestión ambiental, pero solo el 1% de las ofertas académicas se refiere a esta área, mientras que igual porcentaje sigue carreras vinculadas al turismo y la gastronomía.





Detalles del estudio

Para la realización se dividió al país en siete regiones: Metropolitana, Bonaerense, Centro, Nuevo Cuyo, Noreste, Noroeste y Sur y se estableció qué necesidades productivas hay en cada región y qué tipo de profesionales van a requerir. Para ello se formó un Consejo de Planificación Regional de Educación Superior que recorrió el país y realizó el cruce de datos.

Las grandes áreas determinadas fueron Agroindustria, Alimentos, Construcción, Diseño, Medio Ambiente, Procesos Productivos, Salud, Tecnología y Turismo.

En el caso particular de la Región Centro, sobresalen –según el informe– las vacancias en Alimentos, Construcción, Salud, Tecnología y Turismo.

En cuanto a los incentivos a los estudiantes de carreras estratégicas, como existen en los casos de la Ingeniería o de la Enfermería, el Ministerio de Educación de la Nación prometió que continuarán, pero se advirtió que no todos los estímulos pasan por los fondos que se inyecten. Se marcó el trabajo planteado con las Becas Progresar que destinan más fondos en los últimos años para los alumnos que estudien carreras prioritarias.

Ese programa, vigente desde 2014, pasó a principios de este año de la cartera de Desarrollo Social de la Nación a la órbita de Educación.