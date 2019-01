En la provincia se colocaron más de 4.000 implantes subdérmicos

El Ministerio de Salud , a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, informó que en 2018 se implantaron 4.309 anticonceptivos subdérmicos a mujeres de 13 a 19 años. En el hospital San Roque de Paraná se colocan 50 por mes con previa consulta en la consejería de Alta Conjunta.





En la provincia de Entre Ríos, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, lleva adelante acciones para promover el uso de diferentes métodos anticonceptivos y proveérselos a la población. El implante subdérmico es uno de ellos, y se trata de una varilla que se coloca en el brazo cuya función es la liberación de hormonas que impiden la ovulación. En 2018, se colocaron 4.309 a la población objetivo, es decir, a mujeres de 13 a 19 años, con una extensión a 24 años.





Este método anticonceptivo de larga duración reversible existe desde 2014 y es recomendado por su alta efectividad, ya que contribuye a prevenir embarazos no intencionales en adolescentes y promover el cuidado del cuerpo. En este sentido, en el hospital San Roque de Paraná se implantan aproximadamente 50 chips mensuales, algunos de ellos con consejería previa en el Consultorio de Alta Conjunta (CAC). Este último está compuesto por un equipo de obstetras, enfermeras y personal del Servicio de Lactancia.





Lucía Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, sostuvo que el chip subdérmico tiene una gran adherencia por parte de las jóvenes que buscan planificar su vida reproductiva. No obstante, remarcó: "El suministro de anticonceptivos es inescindible de la consejería médica ya que en esa instancia se sugiere el método más adecuado para la mujer".





El anticonceptivo hormonal es gratuito en centros de salud y hospitales, comienza a funcionar a las 24 horas de ser aplicado y se caracteriza por ser de plástico, flexible y del tamaño de un fósforo. Su efectividad dura tres años y se coloca debajo de la piel con anestesia local.





No obstante, es preciso remarcar que el implante no brinda protección contra el virus del VIH o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Esto únicamente es posible mediante el uso del profiláctico. En tal sentido, Grimalt agregó: "Con el uso de un método anticonceptivo, como puede ser el chip subdérmico, y del preservativo, las mujeres pueden tener seguridad y confianza, lo que genera la satisfacción de la relación sexual, sin preocuparse posteriormente".





Por su parte, el CAC del hospital San Roque, brinda asistencia a mujeres que requieren un método seguro y, al mismo tiempo, evacuar sus dudas. La obstetra Valeria Plugoboy, a cargo del servicio, remarcó la importancia de la consejería, ya que es un modo de garantizar los derechos sexuales y reproductivos a la población. Y en cuanto a la cantidad de implantaciones sostuvo: "No sólo en la consejería se realizan implantes subdérmicos sino que también en el servicio de Obstetricia, en consultorio externo de Planificación Familiar, y en Adolescencia, lo cual da una suma de 50 implantes por mes".





Por otro lado, en el Servicio de Obstetricia de dicho efector se realiza la Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico (AIPE), es decir, que las mujeres optan por colocarse el anticonceptivo subdérmico luego del parto, cesárea o aborto. El método puede utilizarse durante el periodo de lactancia y cuando se retira, inmediatamente se vuelve a ovular y se recupera la fertilidad.





Cabe mencionar que el CAC funciona todos los días por la mañana y las jóvenes pueden acercarse al consultorio, en el primer piso del hospital, ante cualquier consulta. La consejería es un espacio en el que los adolescentes, además de despejar sus dudas sobre métodos anticonceptivos, pueden hablar de su sexualidad, orientación sexual e identidad de género.





Además, ante la modificación en el Código Civil y Comercial, Plugoboy afirmó: "Las adolescentes a partir de los 13 años, pueden dirigirse a un efector de la salud sin el acompañamiento de un mayor responsable, y de ser su decisión, solicitar la colocación del anticonceptivo hormonal de forma inmediata. Asimismo, no se requieren estudios ginecológicos previos".





Por último, los efectores de la salud tienen a disposición diferentes métodos anticonceptivos como los anticonceptivos orales (pastillas), mecánicos (Dispositivo Intrauterino), inyectables y preservativos.