En la previa de Argentina - México, La Red en vivo desde peatonal San Martín

la mañana de la red en peatonal san martín partido argentina méxico 1.jpg Palpitando el partido de Argentina - México del Mundial de Qatar, La Mañana de la Red realiza sorteos de camisetas, premios y sorpresas

Para los sorteos y premios, La Mañana de la Red cuenta con el apoyo de sus auspiciantes: Gigared y Mutual CreSer. Entre los premios hay dos kits mundialistas y cuatro camisetas de Argentina.

La Mañana de La Red, programa conducido por Roni Amore junto a Laura Molnar y un gran equipo, salió a la calle una vez más, vestidos con camiseras de "Futboleros". Estuvieron también Matías Larraule con toda la información deportiva, Alan Barbosa en los móviles, Tiago Romero desde la producción, Cristian Malevo Ferreira como operador, Marcelo Balla en la parte técnica y Lorena Smail desde el Área de Marketing de Diario UNO de Entre Ríos.

la mañana de la red en peatonal san martín partido argentina méxico 2.jpg

Argentina vs México

Los cuatro equipos que integran el Grupo C del Mundial Qatar 2022 ya han jugado su primer partido; Argentina cayó sorpresivamente contra Arabia Saudita, por marcador de 2-1, por lo que el equipo asiático sumó tres unidades; en tanto, México y Polonia no pudieron romper el marcador y repartieron puntos.

El Grupo C tras la primera fecha:

1.- Arabia Saudita, con 3 puntos.

2.- Polonia, con 1 punto.

3.- México, con 1 punto.

4.- Argentina, con 0 puntos.

la mañana de la red en peatonal san martín partido argentina méxico 3.jpg

Este contexto ha avivado todavía más la rivalidad de dos de las naciones que se ha robado los reflectores durante la Copa del Mundo Qatar 2022. Argentina y México, respectivamente demostraron su fuerte convocatoria al colocarse como dos de los países que más boletos han adquirido alrededor del mundo.

El encuentro se disputarán en el Estadio Icónico de Lusail, el principal de esta Copa del Mundo, que será sede de la final y que tiene capacidad para 80.000 espectadores.

Dicho recinto también albergará partidos de semifinales, cuartos de final y octavos de final, además de otros encuentros muy interesantes de la Fase de Grupos de Qatar 2022 como un Portugal vs. Uruguay y dos partidos de Brasil (vs. Camerún y Serbia), así como el Arabia Saudita vs. México.

Horario y dónde ver el Argentina frente a México

26 de noviembre vs. México: 16:00 hs. Argentina | 13:00 hs. de CDMX | 14:00 hs. Perú y Colombia | 21:00 hs. España | 14:00 hs. Este de EE.UU y 15:00 de EE.UU (WA).

Argentina 14:00 TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports (Sudamérica)