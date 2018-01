"En la música encontré paz y me ha ayudado mucho para poder salir adelante"

Wilder Loloy Orbegoso, es peruano, a sus nueve meses de vida sufrió poliomielitis y quedó con secuelas, por eso hoy necesita muletas para poder caminar. Se gana la vida cantando en las calles y así llegó hasta Paraná.





"Al principio me costaba mucho, ahora ya lo supere, vivo tranquilo, tuve que aprender a vivir con esto pero viajo y toco música por todos lados", contó Wil a UNO.





Hace 11 años llegó a Argentina y ha viajado por varias provincias con su música. Comenzó con el ritmo andino ya que sabe tocar la quena y, gracias a sus viajes, aprendió otros ritmos como salsa, cumbia, baladas, boleros. Ahora está incursionando en la chacarera y otros ritmos folclóricos locales. "En la música encontré paz, me ha ayudado mucho para poder salir adelante. Hace 9 años que toco en las calles, trenes, subtes. A veces me llaman para que cante en algún bar o en los cumpleaños".









UNO lo encontró cuando desplegaba su arte en la esquina de Perú y peatonal San Martín, este jueves por la Mañana.





Sobre los motivos que lo llevaron a dejar su país natal y venir a Argentina, el cantante explicó: "En Perú es muy difícil que un discapacitado como yo consiga trabajo, por eso vine para acá. También es complicado conseguir un trabajo fijo con sueldo al mes, pero en Perú es peor".





Sentado en el banco de una heladería Wilder se acompaña de un pequeño parlante y unas pistas sobre las cuales canta con voz afinada. "Gracias a Dios, la gente me recibe muy bien, me dan muchos saludos, me dicen que siga adelante, que les gusta lo que hago, otros me dicen que soy un ejemplo porque a pesar de todo sigo con lo que me gusta", aseguró.