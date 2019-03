En la Marcha Por la Vida de Paraná todos los mensajes fueron para los políticos

Los participantes de la "Marcha Por la Vida" en Paraná le cantaron al presidente Mauricio Macri, al gobernador Gustavo Bordet y a todos los legisladores para advertirles: "Con aborto , no te voto" mientras en el escenario unos muchachos, con micrófono en la mano, arengaban corte barrabrava.





Luego cedieron la palabra a dos chicas que leyeron el documento, que confeccionaron en la semana, para cerrar la cuarta movilización Por la Vida en la capital de la provincia. La gran ovación de la tarde llegó cuando, las conductoras, pidieron en el cuarto punto de la carta "la derogación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en nuestra provincia y en todo el territorio argentino".





Antes solicitaron un fuerte aplauso para los presentes porque aseguraron que "frenaron el aborto en la calle, porque son parte de la ola celeste y de la gesta Pro Vida". Las locutoras deslizaron que en 2018 "enfrentaron a todos los intereses internacionales" para remarcar algunas teorías que sostienen que la idea del aborto legal y gratuito viene impulsada desde el extranjero.





Embed Los organizadores de la Marcha por La Vida en Paraná calculan que convocarán unas 15.000 personas pero hasta ahora el tránsito en la zona del Puerto Nuevo está abierto para los automóviles https://t.co/6lP9BfkqCh pic.twitter.com/LwdFbwlICL — Diario UNO (@UNOentrerios) 23 de marzo de 2019

Al abrir el discurso remarcaron que salieron "a las calles y marchamos sin ninguna bandera partidaria y sin ningún interés personal pero la convicción de que hablamos es por los que no tienen voz". En realidad sí había banderas al igual que intereses políticos concretos. Es más, al costado del escenario instalaron una urna enorme para que quede claro que estos tiempos electorales, el voto del sector estará dirigido para los candidatos que estén en contra del aborto legal.





La instalación de la urna fue completada con un flyer que tenía las fotos de todos los candidatos a gobernador de Entre Ríos marcados en verde, los que apoyan el aborto legal, y en celeste los que están en contra. Daba la sensación que la idea era premiar a los propios pero la gran pregunta es saber qué harán con los otros.





A un día de la marcha en contra del golpe de Estado que instauró una de las dictaduras más sangrientas de la historia universal, cada vez que desde el escenario arengaban con la necesidad de "salvar las dos vidas", fue imposible evitar el recuerdo de las madres, torturadas en los centros clandestinos de detención a las que luego, antes de convertirlas en desaparecidas, les quitaron sus hijos.





En este contexto, con la movilización celeste ultra politizada advirtieron: "con aborto no te voto, la vida no se negocia y hoy más que nunca estamos dispuestos a defenderla siempre, señores políticos, candidatos, jueces, representantes del pueblo argentino, los estamos mirando, nunca más dejaremos que intereses políticos o económicos, definan la vida de la patria. El gigante celeste se despertó y no volverá a dormirse, esto no es una amenaza, es una promesa a la que no vamos a renunciar. En Argentina nadie sobra Salvemos las dos vidas", insistieron.





Embed En la Marcha por la Vida de Paraná todos los cantos van dirigidos a los candidatos que se me https://t.co/AydvjjAgDJ — Diario UNO (@UNOentrerios) 23 de marzo de 2019







Manifestación

La marcha Por la Vida se desarrolló en una tarde con la temperatura ideal. A las 17.50 el sol pegaba en la medida justa y algunas familias que llegaban a la rotonda de las Colectividades sobre la hora aprovecharon las sombra de los árboles.





Con banderas argentinas como estandarte y el pañuelo celeste al cuello o en la muñeca, mujeres grandes compartieron la previa esperando por la llegada de la procesión.





En el escenario, luego de que los grupos musicales probaron sonido, desde el potente sistema de sonido se escuchaba un pop rock católico con letras Provida que hablaban "del derecho al nacer".





En un costado, la cantina de la marcha con precios populares se preparó para una buena tarde de ventas. A los pocos metros, el puesto fijo de la rotonda vendía las bebidas dos veces más cara y cuando cayó el sol prendieron el fuego para los choripanes y las hamburguesas.





Con respecto a los controles, al parecer, la decisión fue mantener el tránsito abierto para los vehículos que además tuvieron la posibilidad de estacionar en las calles del Puerto generando los problemas habituales para los vecinos y comerciantes.





A las 18.06 llegó la columna a la rotonda y fue recibido con los músicos que tenían listas las canciones de cancha.





