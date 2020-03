En la Justicia Federal comienzan los alegatos al locutor represor Carvallo

En la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, desde las 11, se realizará la audiencia pública de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía provincial Carlos Carvallo, quien está acusado de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un expreso político durante la última dictadura cívico-militar.

Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas (Misiones).

El represor integraba las filas de la Policía de Entre Ríos y luego de la dictadura comenzó a trabajar como locutor en radios de la provincia norteña. En este juicio se lo investiga por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionaba en la vieja comisaría de El Brete, por la denuncia de una víctima.

La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se realiza por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–, sin embargo a pedido de la querella los alegatos serán orales y en forma pública. Por este motivo desde los organismos de derechos humanos se convocó a participar desde las 11 en la sala ubicada en 25 de Mayo 256 de Paraná.

Reciclaje

En los años de la dictadura, Carlos Carvallo era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. En democracia se convirtió en locutor de radio –fue locutor estrella de FM Show de Misiones– y llegó a ser muy conocido.

El 12 de agosto de 1998, la Liga de Madres de Familia de esa provincia, que depende de la Acción Católica Argentina, le entregó el premio Santa Clara de Asís. Ese nivel de conocimiento no le impidió permanecer oculto y prófugo durante cuatro años.

Relato de un secuestro

En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político, lo identificara como la persona que lo secuestró.

En 2019, Ramat contó los padecimientos que sufrió a manos de Carvallo y otros represores durante su secuestro, en un video de UNO TV.

“Me levanta, me pone atrás, me hace poner la cabeza bajo el piso. Y me llevan a algún lado que después supe que era uno de los centros clandestinos de detención denominado la Casa de la Fuerza Aérea”, recordó en su testimonio el militante.

Junto a UNO, Ramat revivió los años del horror como sobreviviente: “Se meten por ahí, dan vuelta por una zona de eucaliptos, me hacen bajar y el trato se vuelve muy violento. Me encapuchan, me esposan y me meten en el baúl”. Todo los hechos ocurrieron hace 44 años en la zona de las calles Zuviría y Victoria de Paraná. En ese lugar una patota de la Policía de Entre Ríos secuestró a Manuel Ramat, a poco de iniciada la última dictadura cívico-militar, y a partir de allí comenzó su calvario por los centros clandestinos de detención.

“Había venido a visitar a una tía de mi mujer, la casa pudo haber cambiado. Nos estaban buscando y el omnipresente oficial Carvallo, junto con otros me levantó; pudo haber sido un Renault 12 o un Peugeot 504. A plena luz del día, la impunidad con la que se manejaban era absoluta en ese momento e imperaba el terror”, narró.

Lo tuvieron encerrado un día, luego fue trasladado, dejado en libertad y al tiempo volvió a ser privado de su libertad.