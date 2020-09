"En Gualeguaychú ya vemos de cerca la muerte de los pacientes"

Gualeguaychú es, junto con Paraná, la ciudad de Entre Ríos más golpeada por el coronavirus. Según los datos difundidos este viernes por el hospital Centenario, en ese nodo epidemiológico se han confirmado 811 casos positivos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 414 son activos. Con este panorama, las muertes ya son una realidad, tanto como la creciente ocupación de las camas y el agotamiento de los trabajadores de la salud.

Ignacio Bourlot, médico infectólogo, relató a UNO cómo se vive desde adentro esta crisis sanitaria e imploró, una vez más, que la población tome las medidas necesarias para evitar contagiarse y, de esa manera, evitar la propagación de la enfermedad. Principalmente, remarcó la necesidad de no realizar reuniones familiares y sociales.

"En Gualeguaychú ya estamos viviendo de cerca la muerte de los pacientes y el sufrimiento y el dolor de los familiares de no poder siquiera acompañar esas muertes. Estamos trabajando para que haya un acompañamiento en el final de la vida, pero lo que queremos es evitarlo", dijo el médico en una breve pausa en su tarea. Trabaja tanto en su localidad como en Concepción del Uruguay, aunque en estos momentos no puede viajar a Concepción debido a la sobrecarga de tarea que tiene en la ciudad de los carnavales, donde la situación epidemiológica es de transmisión comunitaria sostenida y "hay estrés del sistema de salud".

"Gualeguaychú es una ciudad de 100.000 habitantes que venía transitando tranquilamente la pandemia, hasta que a mediados de julio empezamos a ver un aumento en el número de casos, muy marcado y muy acentuado durante el mes de agosto y ya estamos superando los 800 casos y de éstos más de 500 son de los últimos dos meses", describió. "Esta intensidad ha hecho que el sistema de salud se vea muy golpeado y actualmente está muy estresado. Empieza a peligrar la disponibilidad de camas y la posibilidad de poder atender a quienes tienen factores de riesgo, especialmente, y así pueden evolucionar con un cuadro grave".

En estos momentos el 80% de los pacientes están cursando la enfermedad de manera leve, la gran mayoría de ellos en sus domicilios. Pero la gran cantidad de contagios hace que los dispositivos que se montaron para que realicen el aislamiento –hoteles– ya tienen más de un 80% de ocupación. A esto Bourlot agregó: "Nos está costando que la gente vaya al hotel, prefieren quedarse en sus casas, con el riesgo que eso implica de tener nuevas infecciones en sus convivientes y familiares. Los aislamientos en los domicilios son mucho más prolongados que los que se pueden hacer en el hotel y mucho menos seguros".

"En Gualeguaychú ya estamos viviendo de cerca la muerte de los pacientes y el sufrimiento y el dolor de los familiares"

Con las instituciones hospitalarias sobrecargadas, crece el riesgo de no tener camas disponibles para las personas contagiadas que, por su edad o porque tienen otras enfermedades, son consideradas grupos de riesgo. "Permanecer en la casa con factores de riesgo o en una cola esperando a ser atendido, aumenta la posibilidad de una evolución muy grave e incluso fatal", alertó.

"En Gualeguaychú hemos podido por ahora responder a toda la demanda, pero el sistema está estresado, los trabajadores de la salud no pueden más. La cantidad de camas que se ha aumentado para, justamente, poder tratar a estos pacientes, ha generado la posibilidad de contención. Pero el recurso humano es muy finito; no hay médicos suficientes para atender toda la demanda que estos pacientes y su gravedad generan", lamentó el infectólogo.

La necesidad de cuidarse

El médico gualeguaychuense subrayó que es "muy necesario" que la comunidad tome conciencia y adopte los cuidados básicos para evitar adquirir el coronavirus y también para evitar transmitirla a los demás. Enumeró: el uso de barbijo permanente; sostener la distancia, no acercarse a menos de dos metros cuando no es necesario y limitarse a las actividades que realmente se deben hacer. "Evitar por ahora y por lo que queda del año las reuniones familiares y las reuniones sociales, los encuentros con amigos, compartir el mate. Evitar todo esto es fundamental para que nuestro sistema no colapse y con ese colapso vengan las muertes que podemos evitar", continuó.

Además destacó la necesidad de estar atentos a los síntomas y no restarles importancia. "Es muy importante que quien tenga cualquier síntoma haga una consulta precoz. Es muy relevante poder hacer el diagnóstico de Covid, ya sea a través de la PCR o, en el caso de los que tienen un conviviente confirmado, por lo que llamamos la confirmación por clínica y nexo epidemiológico. Es de esta manera que podemos dimensionar la realidad de la pandemia", dijo.

"Agradecemos mucho la mayor responsabilidad con que puedan tomar este momento, porque la situación de la provincia, en especial de Paraná y Gualeguaychú, es realmente muy complicada", finalizó.