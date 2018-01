En época de renovación, los alquileres comerciales aumentan hasta un 30%

Desde enero a marzo se dan, por lo general, las renovaciones de los alquileres de los locales comerciales. Desde la Federación Económica de Entre Ríos señalaron que las subas tienen una media del 20%, pero tras consultas realizadas por UNO a diferentes inmobiliarias los aumentos llegan hasta un 30%. En Concordia, por ejemplo, hay preocupación porque sostienen que varios locales deberán cerrar sus persianas. Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios dieron cuenta de las particularidades y explicaron cómo se comporta este mercado.

En la estructura de costos de un comercio lo que se paga de alquiler representa entre un 10% y un 15%, aunque a veces puede ser mucho más. Todo depende de la actividad que se lleve adelante o el rubro específico, y por eso las subas en este ítem es importante para quien lleva adelante una actividad.

Jorge López está al frente de la Federación Económica de Entre Ríos y explicó que desde enero a marzo es el período en el que se renuevan los contratos de alquiler y se acuerdan las actualizaciones. "Es cierto que hay una mayor oferta de alquileres porque se han mudado, hay una rotación importante de locales en una búsqueda por alquileres más económicos", opinó.

Dijo también que el costo acompaña a la inflación, aunque también entren a jugar otros aspectos. "Está relacionado (a la inflación) y en verdad está ajustado. Igual, siempre está presente la negociación entre el propietario y el inquilino. Lo que buscan los propietarios es que los inquilinos puedan pagar el alquiler y no tener que estar siempre buscando uno nuevo; y al comerciante lo que le sirve es la permanencia, porque no es conveniente estar cambiando de lugar físico", explicó López, que consultado por los aumentos destacó: "La suba es de un 20%, esa es la media".

El alquiler de los locales comerciales tiene un abanico de precios. Pero en inmobiliarias de Paraná señalaron que hoy los costos están aumentando un 30% anual o hasta un 12% semestral.

Un local en avenida Churruarín con un baño y no tan grande tiene un costo mensual de 4.000 pesos. En un barrio como puede ser San Agustín en zonas comerciales parten de los 6.000 pesos. Los locales llegan a costar entre 7.000 y 9.000 pesos mensuales avenidas como Ramírez o Almafuerte, aunque en esta última en el corredor comercial pueden costar más caros. Entre 18.000 y 30.000 pesos son costos que se barajan en el centro de la capital provincial. Por supuesto que los hay más caros, sobre todo en la Peatonal.

Antes los contratos de los comercios eran a tres años, por eso decía López: "Al inquilino le conviene, y lo mismo la propietario, pero hoy parece que se acercan cada vez más al sistema de los costos de las viviendas con contratos bianuales y una actualización del precio cada 365 días".

En Concordia, desde el Centro de Comercio dieron cuenta de la preocupación del sector por el aumento de los alquileres de los locales. De hecho destacaron que hubo cierres en este último período y que se reducen los márgenes de ganancia.

También señalaron que es un problema no solo para el que alquila en el centro sino también para los otros, los que están en zonas más alejadas o en avenidas.

Según consignó Diario Río Uruguay, Jorge Villalta, vicepresidente de la entidad, dijo: "Se han registrado diferencias notables entre lo que cada propietario pide", y subrayó: "Hay alquileres que son altísimos e impagables para un comercio local".

Advirtió que son las grandes cadenas nacionales e internacionales las que elevaron el techo de los alquileres comerciales y que no hay legislación que regule el precio de un alquiler para un comercio.





Características particulares

Desde Paraná, quien explicó las características que tiene este mercado, al menos en la capital provincial, fue José María Armándola, que es el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos.

"En general no hay inconvenientes (por Paraná). El comercial es un tipo de alquiler cuyo reajuste varía según la ubicación, porque no es lo mismo en la Peatonal que en un barrio. De hecho el alquiler comercial tiene un tratamiento diferente al de una vivienda", dijo. En este sentido señaló que el pago que se debe realizar por mes no tiene una relación matemática tan directa porque influyen, además del lugar en el que se encuentra, los metros cuadrados, si tiene o no depósito, el tamaño de la vidriera y hasta el tipo de comercio que se pretende instalar.

"Además de la Peatonal o el centro, las grandes avenidas de Paraná también constituyen una franja donde hay mejores lugares, como en Cinco Esquinas, en Almafuerte y hasta Zanni, el precio (del alquiler) después decae para un lado y para el otro", señaló Armándola.

También dijo que no siempre cuando hay rotación es porque se busca un alquiler más barato, sino porque se aspira a un mejor lugar. "Algunos pueden hacer un mal cálculo, y si por ejemplo se quiere estar en una galería se tiene que tener un producto que venda, pero hay otros 20 que quieren estar ahí y en los negocios es así. Igual, la rotación, cuando es extrema hay que preocuparse, porque aquel al que le va bien se queda. En Paraná, en general, no ves una alta rotación de los locales, ves durante muchos años a los mismos negocios", explicó.

También dijo que siempre hay que atender los momentos económicos particulares y si una de las partes no lo atiende o pide demasiado puede haber desacuerdos.

A diferencia de la vivienda, en donde muchas veces se toma en cuenta la inflación, en lo comercial la facturación juega su papel. "Cuando hablamos de una vivienda siempre hablamos de que tomamos o acompañamos más o menos a las paritarias de lo que hace el inquilino que ocupa la vivienda, y es el lugar donde se debate más. El sistema, igual, nos ha dado buenos resultados".

Consultado por si los aumentos de este año rondarán entre un 20% y un 25%, respondió que es muy difícil saber, pero nunca será menos que eso.