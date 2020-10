En el hospital Masvernat destacan interés por donar plasma

Ariel Rossi, director del área de Hemoterapia del hospital Masvernat, destacó que hubo muchas consultas referidas a la donación. “Hubo mujeres con intenciones de donar, pero se limita que puedan donar porque el criterio es que no tengan hijos o no hayan tenido embarazos que estuvieran a término. Esa condición es por la que muchas mujeres no pueden donar”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.