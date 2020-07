En el Gran Paraná las restricciones mantienen vigencia hasta el 17 de julio

La escalada de casos positivos de coronavirus en el Departamento Paraná, que en los hechos está focalizada en la ciudad cabecera, se constituyó en el eje central de la reunión entre el gabinete provincial junto a los intendentes de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. A lo largo de casi tres horas de deliberaciones se acordó que las tres jurisdicciones mantegan las restricciones hasta el 17 de julio al agravarse la situación epidemiológica por el Covid-19. Uno de los expertos presentes en el encuentro, el epidemiólogo Diego Garcilazo, aportó su mirada respecto a la evolución de la pandemia en los últimos 15 días: “Hemos notado que se complejizó la situación”. Con esta sentencia resumió uno de los principales desafíos que se presentan durante la investigación de los nexos epidemiológicos: poder hallar los contactos estrechos de cada uno de los casos confirmados.

Otra de las preocupaciones radica en el hecho del aumento de pacientes internados en terapia intensiva: según el reporte oficial son cinco alojados en distintos nosocomios de Paraná.

Balance

El intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, aseguró que luego de evaluar las estadísticas y los resultados de las estrategias contra el Covid-19, se llegó a la conclusión de que la clave “es la solidaridad y la conciencia” entre los habitantes de la región.

El dirigente puso de relieve que la actitud individual y social “es la que nos va a llevar a tener un mejor resultado y no dar marcha atrás a tanto sacrificio que se ha hecho hasta acá. Dependemos de las decisiones que tomemos en cuanto al desplazamiento de las personas, a las reuniones que no debemos tener en grandes cantidades y en cuidarnos para poder cuidar al resto”. En otro tramo de su alocución, Weiss reconoció que “los números no son alentadores en cuanto a la cantidad de contagios ocurridos y cómo se expandió este virus en un corto plazo. Esperamos que no continúe de esta manera y que lleguemos a tener una circulación activa”.

En cuanto a la percepción que se tiene de la circulación de personas en el Gran Paraná, analizó: “Tenemos una sociedad que se moviliza en los casos extremos. Y estos más de 100 días obviamente nos tienen cansado a todos. Nunca se pensó tener en la historia una pandemia que dure tanto tiempo, en cuanto a la situación de aislamiento y matices; porque nadie tiene ni la vacuna ni el manual de instrucciones de cómo actuar ante este virus”, reseñó en declaraciones a UNO.

A su turno, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, comentó: “La reunión fue muy fructífera, puesto que nos comunicaron los casos por conglomerado que se han dado y hemos llegado a la decisión de extender las restricciones. Esto se va a ir evaluando día a día. Hay muchos casos cuyos nexos están todavía en investigación”.

Bordet pidió que baje la circulación de personas

Tras la reunión mantenida ayer con los intendentes de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito, en la que se decidió continuar con las restricciones debido a la emergencia por la situación epidemiológica por el coronavirus, el gobernador Gustavo Bordet manifestó: “Nos preocupa el crecimiento exponencial de casos de Covid en las últimas semanas en la capital entrerriana”. Al respecto evaluó: “Por eso, evitar la circulación de personas en el área metropolitana se hace imprescindible para que no se agrave el actual cuadro de situación”.

El mandatario provincial señaló que debido a esa situación en la reunión se abordó “la situación epidemiológica junto a los responsables de los cuatro municipios quienes decidieron prorrogar las restricciones dispuestas en estos últimos días”.

Y además anticipó que “el Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (Coes) elevará al Ministerio de Salud de la Nación un informe para su evaluación. Sostener el trabajo articulado entre los municipios, la provincia y el gobierno nacional es clave, al igual que la responsabilidad individual y social. Un contrato social para cuidar la salud de todos”.

La reunión en cuestión se llevó en el Centro Provincial de Convenciones, en el cual participaron los integrantes del gabinete provincial y autoridades sanitarias.