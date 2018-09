En el acto y festival musical a 42 años de la Noche de los Lápices, también se recordó a desaparecidos en democracia

Monumento

Hoy se cumplió un nuevo aniversario de la creación del Monumento a la Memoria realizado por la artista Amanda Mayor –madre del detenido desaparecido Fernando Piérola, fusilado en la masacre de Margarita Belén– y la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader).









El documento de la Multisectorial de DDHH a 42 años de la Noche de los Lápices



Hoy volvemos a convocarnos en esta plaza para recordar uno de los sucesos más trágicos de la historia reciente de nuestro país, como fue La Noche de los Lápices. No es una fecha más: es un verdadero hito de nuestra memoria social, un símbolo de la ferocidad del terrorismo de Estado y una herida profunda e imborrable que mantiene siempre presentes a aquellas víctimas de los secuestros, torturas y desapariciones.



Esta dolorosa efeméride también nos retrotrae al 16 de septiembre de 1955 cuando el gobierno constitucional del Gral. Juan Domingo Perón fue derrocado por un Golpe de Estado oligárquico-militar-clerical y el pueblo argentino obligado a retornar a los oscuros tiempos del coloniaje, la pobreza y la proscripción.



A 42 años de la Noche de los Lápices recordamos el horror desatado contra un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última dictadura cívico militar clerical en la ciudad de La Plata. Pero nuestro homenaje no es estático, ni anclado en el pasado. Este ejercicio de la memoria reconoce en nuestras luchas del presente una continuidad de aquellas que el genocidio pretendió eliminar. Somos herederas y herederos de aquellas luchas, más todavía cuando hoy enfrentamos a las mismas clases dominantes, a la misma oligarquía, que ahora con ropaje civil en reemplazo del uniforme militar, pretende imponernos un modelo económico y social de exclusión, hambre y miseria. Los mismos sectores que idearon el plan para desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras son los que hoy ejercen el poder a través de la alianza Cambiemos.



Por eso aquí, como todos los años, reivindicamos a aquellas y aquellos jóvenes revolucionarios, sus ideas y su compromiso político, que fue y será el compromiso por la construcción de una patria más justa, libre y soberana, un mundo más inclusivo, más igualitario, y donde los lazos solidarios prevalezcan por sobre el individualismo y el "sálvese quien pueda".



La Noche de los Lápices pasó a la historia por los secuestros, torturas y desapariciones que sufrieron los y las jóvenes estudiantes secundarios, como nosotros y nosotras, que reclamaban por el boleto estudiantil. Pero su lucha no se limitaba al boleto y comprendía el compromiso con la organización, con la militancia y con la política, como herramientas para transformar la realidad en beneficio de los más desfavorecidos. Justamente por eso el terrorismo de Estado recayó salvajemente sobre ellos y ellas, porque representaban el enemigo interno al que llamaron subversivo y al que era necesario exterminar.



Hoy podemos decir que los culpables de aquel horror han sido juzgados por la justicia y por el pueblo. Uno de los principales responsables de la Noche de los Lápices, Ramón Camps, fue juzgado y condenado a 25 años de prisión en la llamada "Causa 44". El 19 de diciembre de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata condenó a 23 responsables de los 280 crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito Camps, entre ellos las desapariciones y torturas de las víctimas del 16 de septiembre de 1976. Sin embargo, el genocida Camps fue beneficiado por el ex Presidente Carlos Menem con un indulto por el cual murió impune.



El juzgamiento de los genocidas fue posible por la militancia organizada de las Madres, las Abuelas, los y las familiares y demás organismos de derechos humanos, que junto al movimiento popular lograron la caída de las leyes de impunidad y los indultos. Y en esto también fue clave la decisión política de un gobierno que a partir de 2003 hizo que la memoria, la verdad y la justicia se adoptaran como políticas de Estado.



Pasado y presente de una misma lucha no es una mera consigna. Es un deber de todos y todas en momentos en que el gobierno aplica el mismo programa de miseria planificada que llevó adelante la dictadura. Día a día vemos como nos quitan derechos conquistados, vacían políticas públicas y, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos, ajustan sobre trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, personas con discapacidad, estudiantes. No les tiembla la mano para recortar en salud y en educación, para quitar vacunas y medicamentos, para incumplir con las obligaciones del Estado nacional causando día a día más pobreza, más exclusión, más desnutrición, más hambre, más enfermedades y muertes. Tampoco les tiembla la mano para reprimirnos cada vez que salimos a la calle a pelear por nuestros derechos.



Ajuste y represión son las dos caras de la misma moneda. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son dos víctimas de este plan perverso. También lo es Milagro Sala, presa política. Y todos los luchadores y luchadoras populares que sufren cárcel y persecución. En este sentido, el decreto presidencial que le otorga a las Fuerzas Armadas facultades de seguridad interior nos retrotrae a las épocas mas trágicas de nuestra historia y constituye un claro mensaje hacia quienes se organizan para resistir las políticas de ajuste.



En nuestra provincia la violencia institucional es un verdadero flagelo a la democracia cuyas principales víctimas son los y las jóvenes de nuestros barrios humildes. Ellos sufren a diario el hostigamiento de la Policía, los paran, identifican, cachean y hasta detienen simplemente por una forma de vestir, por el color de la piel, por la clase social o por intentar caminar por el centro de la ciudad. La Ley de Contravenciones y la Ley de Narcomenudeo son dos herramientas que habilitan el accionar arbitrario e ilegítimo de la fuerza de seguridad, tal como se vivió este viernes en la plaza 1 de Mayo, cuando pretendieron detener de modo irregular, sin orden escrita y sin causa a un grupo de gurises con el pretexto del narcomenudeo que, luego quedó claro, no existía. La intervención de compañeros y compañeras que en ese momento participaban del Encuentro de DDHH y Educación Superior en la Escuela Normal fue lo que logró frenar algo que es moneda corriente en Paraná. Repudiamos las declaraciones de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, defendiendo el accionar de la Policía y legitimando la vulneración de derechos.



Es el ejemplo de los compañeros y compañeras desaparecidos lo que guía nuestro presente de lucha. Así pudimos frenar el 2 x 1 a los genocidas y podremos, más temprano que tarde, recuperar victorias para el pueblo. Seguiremos luchando contra el modelo del presidente Mauricio Macri, que gobierna para sus socios y familiares y no para las mayorías populares.



Hoy la lucha por el boleto estudiantil gratuito que llevaron adelante aquellos compañeros y compañeras, sigue vigente: en nuestra ciudad reclamamos al intendente Sergio Varisco que efectivamente el boleto sea universal, que el transporte que nos permita llegar a nuestras escuelas sea accesible para todos y todas.



Seguiremos adelante para recuperar derechos y conquistar nuevos. El aborto legal, seguro y gratuito será ley, a pesar de los legisladores ultraconservadores, de la presión de la iglesia y de los antiderechos que condenaron a muerte a miles de mujeres al negarle la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema de salud pública. El movimiento feminista ha resistido en las calles y protagoniza una verdadera revolución que ya es imparable y es un ejemplo de lucha colectiva en el mundo.

Reclamamos decisiones políticas que permitan frenar los femicidios y travesticidios, que cese el hostigamiento policial a la comunidad LGTBIQ+ y que de una vez por todas se hagan efectiva la inclusión laboral trans y la igualdad de género en todos los órdenes.



A Corina de Bonis, la docente secuestrada y torturada por resistir el cierre de las escuelas en Moreno, le escribieron con punzón en su panza "no más ollas" en el día del maestro. La escena de horror es contundente: se escribe literalmente en el cuerpo de las mujeres el terror que se quiere comunicar. Porque las ollas en la calle son vistas desde el poder como fueron antes los calderos de las brujas: espacios de reunión, nutrición y conversación donde se teje la resistencia, y las compañeras se encuentran para hacer cuerpo común como conjuro frente al hambre, donde se cocina para oponerse y conspirar contra la condena a la miseria y la resignación. Contra la feminización de la pobreza y las políticas de ajuste que afectan a nuestras comunidades, pero a las mujeres en particular.



De la misma manera, repudiamos con todas nuestras fuerzas el ajuste en el presupuesto universitario y acompañamos las luchas de estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras de las universidades en defensa de la educación pública.



A principio de año el gobierno nacional recortó más de 3 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades nacionales, como también acentuó la crisis con las políticas meritocráticas que profundizan la desigualdad y el elitismo con los nuevos requisitos para la beca P.R.O.G.R.E.S.A.R. En el mes de julio, Mauricio Macri impulsó un nuevo recorte que afecta a las contrataciones del sector público, como también llevó a cabo el recorte de las incumbencias de diferentes profesiones



Exigimos un presupuesto genuino para la educación, ciencia y tecnología, porque la educación no puede ser un privilegio, sino que es un derecho.

Cada día las y los estudiantes y trabajadores estamos siendo más afectadxs por dichas medidas que nos dejan sin ingreso, permanencia, y trabajo en la Universidad Pública. Cada vez hay un avance mayor hacia la mercantilización de la educación, y es por eso que el movimiento estudiantil sale a la disputa, a la calle, articulando con sindicatos para luchar por la universidad que soñamos. ¡Que la universidad se quede sin puertas, o sino el pueblo las derrumbara y pintará la Universidad con los colores que les parezca!



Por eso levantamos las banderas del cordobazo,

y reivindicamos que el único camino es la unidad de estudiantes universitaries y secundaries, trabajadores, militantes políticos, porque la lucha es la misma, la lucha es por la igualdad, por la conquista y defensa de los derechos.



Hoy traemos al presente a los 30.000 detenidxs y desaparecidxs pero en especial a lxs compañerxs: Claudio de Acha, Gustavo Calotti, María Clara Ciocchini, Pablo Diaz, María Claudia Falcone, Facundo Lopez Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moler, Daniel Racero y Horacio Úngaro de La Plata. También a los militantes secundarios de Paraná Eduardo "Mencho" Germano, Mario Menendez y Luis "Bicho" Fadil.



De la misma manera, homenajeamos a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y a aquellas mujeres entrerrianas que atravesaron la larga noche de la impunidad en busca de sus hijos e hijas arrebatados por el terrorismo de Estado. En este monumento creado por Amanda Mayor hace exactamente 23 años, está sintetizada la lucha inclaudicable que construyeron junto a Carmen Germano, Pepita Goyeneche, Benjamina Sosa y Clarita Fink, entre otras mujeres de pañuelo blanco.





Compañeras y compañeros, hagamos que su lucha no haya sido en vano.

Frenemos el ajuste y la represión de Macri y el FMI.

Por menos recortes y más derechos.

Ni un paso atrás.

¡¡¡30 mil compañeros detenidos desaparecidos!!!

¡¡¡PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA!! Y ¡¡¡SIEMPRE!!!