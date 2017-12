En diferentes barrios honrarán la Navidad con un pesebre viviente

A dos días de la llegada de la Nochebuena son numerosas las expresiones relacionadas al espíritu navideño, y una de las más convocantes en el ámbito religioso es la representación del pesebre viviente para recrear el nacimiento de Jesús. En Paraná es una costumbre que se expande y en distintos barrios se honra la Navidad con esta manifestación. En algunos lugares ya se llevaron a cabo, y en otros se harán entre hoy y mañana, con el compromiso y la dedicación de los niños y los adultos que ya vienen trabajando hace semanas para compartir con sus familias y allegados este momento.

Según contó a UNO el cura entrerriano Leandro Bonnín, se trata de una costumbre que nace en el siglo XII, por iniciativa de San Francisco de Asís. "Se recuerda que él fue el primero que inició esta práctica, representando el nacimiento de Jesús no solo con imágenes y pinturas, sino con gente vestida como los personajes del pesebre. Así nace una larga tradición, unida a las celebraciones litúrgicas".

En este marco, señaló: "Es una forma de darle la oportunidad a las personas que participan de meterse en los personajes, recrear las escenas a través del vestuario, de la escenografía, y poder templar lo que llamamos el misterio de la Navidad y vivenciarlo por dentro. Y en el caso de los espectadores, es la oportunidad de llegar a esas personas que vinieron al pesebre viviente a ver a su hijo, su nieto, su sobrino o su vecino.

Suelen mezclarse acá elementos espirituales y humanos, y desde el punto de vista pastoral, como iglesia, es una forma y una ocasión para llegar a las personas que muchas veces no vienen a la misa y que reciban el mensaje de la Navidad".

Uno de los lugares donde ya hicieron la representación de esta emotiva situación fue en el merendero y ropero solidario Unidos por Nuestros Niños, de calle Galán 2648. Fue el miércoles, y su referente Griselda Álvarez, comentó a UNO que tuvo una numerosa concurrencia de chicos que habitualmente van a tomar la merienda, junto a sus familias. "Éramos un montón, y quiero agradecerle al padre Germán de la capilla San Martín de Porres, y al padre José de la capilla Cristo Peregrino. También a toda la gente que a diario hace donaciones para poder continuar con esto", expresó.

Ella es costurera y se quedó los días previos e incluso en la misma jornada a terminar de armar los trajes, a armar las alas de angelitos y demás, para que más niños puedan formar parte del pesebre viviente, en el que participó la orquesta popular San Agustín, a cargo de Pablo Gómez, compartiendo música alusiva para hacer más grata aún la reunión. Griselda no tuvo tiempo ese día para preparar la leche, pero cada nene se fue con un pote de yogurt que les entregó para que puedan alimentarse, sabiendo que en muchos casos no tienen para comer en sus hogares: "Hay gente que me pide yerba para hacerse un mate cocido porque no tienen para comer. En las donaciones por ahí no recibimos yerba y les doy la que tengo en mi casa", sostuvo.

Justamente, conmovida por esta realidad es que inició un intenso trabajo solidario en su propia casa, hace 10 meses. "Hace tiempo que ayudamos a los chicos. Yo soy cero tecnología, pero un día hicimos una página de Facebook y esto se difundió más. De 30 chicos que venían ahora tenemos 150. Pero a la vez se sumó más gente a donarnos cosas para que no les falte un vaso de leche con unas galletitas", dijo, y contó que no solamente van niños, sino también los papás. "De la cuadra tenemos dos, pero después vienen de Anacleto Medina Sur, Gaucho Rivero, Santa Rita, San Jorge, entre otros barrios de la zona", sostuvo.

"El tema de las donaciones de leche merma un poco a veces, pero tratamos de que no falte. Como el lugar es chico vienen uno o dos de la familia y les damos para que lleven algo para su casa para compartir. En verano espero seguir con esto. Y en la Nochebuena ya les dije a quienes vienen que si no tienen para cenar, que vengan, que pondremos un plato más en la mesa para que se queden", refirió con generosidad. Para colaborar, se puede llamar al 0343-4374653 o al 155000585, o a través de Facebook: Griselda Copadeleche Alvarez.





Más propuestas

El miércoles también hicieron un pesebre viviente los integrantes del taller de inclusión Mensajeros de Francisco, que brinda contención a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Fue en la residencia gerontológica Lourdes, en barrio San Agustín, adonde llegaron para compartir con los abuelos que residen en el lugar un encuentro muy ameno. El lunes habían hecho una representación similar en la Plaza 1° de Mayo, en la Ronda de Navidad organizada por la Municipalidad.

En tanto, esta noche, a las 20.30, se realizará el tradicional pesebre viviente costero en el barrio Puerto Sánchez. "Será en calle Del Pescador al final, con entrada libre y gratuita. Una vez más, los invitamos a presenciar esta hermosa celebración que nos envuelve en el espíritu navideño desde nuestra cultura y nuestra identidad. Se puede traer los sillones y el mate", dijo a UNO Mariana Ríos, la presidenta de la Vecinal.

También mañana habrá un pesebre viviente en la iglesia San Juan Bautista, en calle Hilario de la Quintana y Balcarce, y según confirmó el padre Javier Murador, a cargo de la misma, será a las 20.30. El de la parroquia Santa Teresita, en 3 de Febrero y Saraví, se realizará asimismo mañana, después de la misa de las 20.