En Diamante se movilizaron contra el maltrato animal

Cansados del maltrato animal, un grupo de proteccionistas, se reunió en la noche del lunes en la plaza 9 de Julio para marchar hasta la plaza San Martín, protestando por el maltrato animal que llegó a situaciones inimaginables.

El caso de la perra que prendieron fuego y murió con sus cachorros cerca, detonó la movilización por las calles del centro diamantino. "Esperamos convocar a muchas más personas porque la situación es alarmante", explican las proteccionistas que además denunciaron la violencia inusitada con los animales en los barrios diamantinos.

galgo.jpg La marcha en la plaza San Martín.

El galgo Fidel que ayer participó de la movilización es un sobreviviente de la violencia humana. Lo rescataron del barrio La Merced porque el "dueño" lo golpeó con un fierro hasta lastimarlo feo. Las moscas y gusanos hicieron lo suyo y tenía las vértebras afuera. Ahora está en tránsito, recuperándose y ya tiene turno para la castración. La intención es que siga el camino de Firulays, otro galgo rescatado, que ya está en perfectas condiciones.

Con un puñado de proteccionistas trabajando fuerte, en La ciudad Blanca, esperan poder frenar el maltrato animal que llegó a nivel inusitados en el último tiempo.

firu 2.jpg Firulay es un galgo recuperado

firu.jpg Así fue encontrado Firulay.

La fundadora de Abrazo Animal, Martina Medrano, explicó a UNO: "Debemos hacer que la gente vaya tomando conciencia del daño que genera al poner en práctica (la violencia) provocan dolor no solo en los animales, también en nosotros que como proteccionistas y cuando digo nosotros no hablo solo de mi grupo hablo de todos los que se dedican a esto, las cosas que me a tocado ver en mi corta trayectoria, me han llevado a querer hacerme a un lado, las atrocidades que hacen son indescriptibles".

Sobre el caso de la perra quemada, la chica de 15 años, explicó que recibieron un mensaje y fueron a ver lo que había pasado: "nos acercamos para verificar el hecho el cual era cierto, pero no pensamos encontrarnos con lo que tuvimos que ver. El cuerpo de una perra completamente calcinado, dos cachorras a la deriva, de las cuales una tiene un trastorno medular producido por tantos golpes. Cuando digo golpes, me refiero al maltrato que tuvo que sufrir en tan solo dos meses de vida. Me da impotencia que a la altura que estamos siga existiendo gente que se ocupe de hacer sufrir así".

Buscando prevenir la violencia Martina explicó que: "hay una ley que los protege (a los animales) la cual rige en todo el territorio argentino pero muchas veces la justicia hace oídos sordos. No queda más que convocar a los vecinos y hacernos escuchar para que algún día y de alguna manera esto se acabe. Basta de maltrato. Basta!!!", exclamó.