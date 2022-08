En Concordia vuelven a insistir con el aumento del boleto

“El aumento no alcanza para cubrir los incrementos que tuvimos en los últimos seis meses. Ni siquiera alcanza para cubrir el aumento del combustible, el gasto mensual en combustible creció más de lo que creció el ingreso por aumento de boleto. No sé hasta qué mes llegaremos con esto trabajando. Estamos iniciando conversaciones con la municipalidad y nos argumentan que el aumento fue hace poco tiempo y que no es posible aumentar en lo inmediato. En algún momento nos sentaremos a conversar con algo definitivo”, contó.

Para Lapalma el aumento de julio “se quedó corto desde el arranque” y ese es el motivo por el cual solicitan reunirse con el municipio. “Además, en septiembre UTA vuelve a abrir paritarias, están pidiendo adelantos a cuenta de paritarias, aumentos sobre la paritaria que ya está acordada. Es difícil llegar a lograr pagar incluso los sueldos con los convenios que están vigentes. No es solo una complicación en Concordia, sino a nivel nacional”, precisó.

Consultado de qué manera las empresas se hacen cargo de estos gastos, graficó: “Por ahora se está aguantando como se puede, no se está haciendo inversiones en renovación de unidades y vemos dónde ajustar para seguir siendo sostenibles. Tenemos que conversar con la municipalidad, para ver si se pueden hacer recorridos más eficientes, hacer algunos cambios en el recorrido, modificaciones que redunden en más pasajes y menos kilómetros, lo que significa menos gasoil”.

El empresario indicó que actualmente un pasaje debería rondar los 100 o 115 pesos para que realmente el negocio sea rentable. “Son valores que ni siquiera se los puede pensar por más que tengas la justificación de costos para colocar ese precio. La Municipalidad no lo va a aprobar y nosotros no lucharemos tanto para conseguir eso, tendremos que buscar otros caminos. Hace más de dos años que vamos marcha atrás y demasiado rápido”, contó.

Y agregó: “Si ponemos un pasaje a 100 pesos la caída de pasajes va a ser más dañina que lo que aumentaste, hay que buscar un equilibrio, 69 es muy corto por lo que hay que acomodar un poco más. Obviamente que no sería para un aumento en septiembre sino más adelante”.

Al mismo tiempo, Lapalma precisó que en los próximos meses la demanda de pasajes comenzará a caer, como ya es habitual en cada receso de verano. “Si no logramos juntar algunas reservas monetarias antes del verano vamos a pasar muy mal. En diciembre cae un 30% la recaudación porque todavía quedan algunos estudiantes, sigue la actividad comercial. En enero se cae un 50%, febrero ya no es tanto sería un 40%, en marzo se empieza a recuperar y de ahí empieza una escalera ascendente hasta julio con el parate de las vacaciones de invierno. Después, si la temporada es buena, en agosto, septiembre, octubre y noviembre los pasajeros van en ascenso”, especificó.

No obstante, desde el sector explicaron que se están reconstruyendo después de la pandemia. “Los valores actuales no son los mismos que teníamos antes de la pandemia. Todavía no se recuperó el pasaje que teníamos en 2019, que de hecho fue un año malo en cuanto a pasajes. Hoy estamos en un 80% de pasajes respecto a lo que estábamos en 2019. Hoy por las condiciones, hay buena demanda en pasajes, pero no rinde. Los ingresos por subsidios quedaron congelados al año pasado, estamos cobrando lo mismo que el año pasado”, dijo.

SUBE

Por último y a poco más de un año de la implementación del sistema SUBE en las líneas de colectivo de Concordia, el empresario hizo un análisis. “El sistema SUBE es excelente. Es beneficioso para el chofer, para el pasajero, podrá haber inconvenientes, gente que no le simpatice, pero si nosotros no tuviéramos SUBE hoy por hoy todos los pasajeros pagarían 69,12 pesos. Sin embargo, hay una masa muy grande que viaja pagando 31,10 pesos que es la tarifa social federal. Era inoperable seguir trabajando con efectivo, SUBE generó ventajas muy importantes”, finalizó.