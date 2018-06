En Concordia suman percheros solidarios

También dijo que esta es una acción complementaria a las entrega de bolsones de ropa de invierno y frazadas en distintos barrios a las familias que necesitan de una ayuda solidaria en este invierno. "Esto se suma a las entregas de donaciones en ropa de abrigos a los barrios más vulnerables de la ciudad", manifestó. En cuanto al balance que arrojó la campaña en los últimos días, sostuvo: "Recorrimos los puntos donde dejamos los percheros y la gente está respondiendo. Hay mucha predisposición, tanto de la gente para donar como de quienes necesitan una prenda".





La referente de la ONG precisó que la consiga sería ¿Tenés frío? Tomá uno. ¿Querés ayudar? Poné uno. Le pedimos a la gente que si le sobra un abrigo puede pasar por los percheros y colgarlo para la gente necesitada. La idea es ayudar a los más necesitados". Además expresó: "El último que pusimos es uno en el hospital Felipe Heras porque sabemos que hay mucha demanda. Hay mucha gente en situación de calle".





Al mismo tiempo que no se descarta ubicar un nuevo perchero en otra parte de la ciudad. Vargas remarcó que no solo es necesario dejar buzos y camperas, sino que "también es bueno que dejen guantes, medias, gorras, bufandas, zapatos, frazadas. Pedimos en general porque hay gente que anda en ojotas. Todo lo que sea para abrigo porque por la noche refresca mucho y necesitan estar calentitos". Consultada sobre si los abrigos deben ser enviados a la fundación, indicó: "Le decimos a la gente que si no lo pueden traer que se comuniquen con nosotros a través del Facebook y lo pasamos a buscar por el domicilio. Todo sirve, en todos los talles, desde niños hasta abuelitos".





En cuanto a la ubicación del tercer perchero en el nosocomio precisó: "Estará ubicado en el ingreso por calle Entre Ríos porque sabemos que el hospital tiene un horario de cierre en esa entrada". Por último recordaron que las donaciones se reciben en La Rioja 823, de lunes a viernes de 8 a 12

El perchero está ubicado de manera permanente durante todo el día y la noche. Para ello, Noelia Vargas indicó en Con todo al aire por La Red Concordia : "La campaña se puso en marcha la semana pasada y continuará a lo largo de todo el invierno".