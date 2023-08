En Concordia se refleja el aumento de la garrafa de gas

En cuanto a los nuevos valores, Jacobo contó: “Nosotros hoy tenemos un aumento del 12%. Una garrafa de 10 kilos que tenemos en promoción, está 2.200 pesos hasta hoy, a partir de mañana será 2.500 pesos. El precio de envío a domicilio es 3.000 pesos y se irá a 3.500”.

“El aumento estaba pensado porque suben todas las cosas y uno no se puede quedar atrás, aunque el gas va aumentando muy de a poco. Este año no hubo tanto consumo, nosotros tenemos nuestra temporada que en el invierno se duplica y hasta triplica la venta”, explicó respecto a que la suba no fue sorpresiva y que, hasta en cierto punto, es necesaria para poder intentar apaciguar una situación preocupante para el sector del gas que no ha tenido una temporada tan intensa debido a que los fríos este año no han sido los habituales.