En Concordia se hicieron 34 hisopados con un solo caso positivo

De acuerdo a un relevamiento efectuado por el área de Epidemiología del hospital Delicia Concepción Masvernat en Concordia, se ha realizado un total de 34 hisopados de los cuales uno fue positivo y se encuentra recuperado, mientras que hasta anoche son dos sospechosos y 32 muestras dieron negativas.

Un total de 32 muestras analizadas ya han sido confirmadas como negativas, en tanto que el martes 21 se enviaron tres casos sospechosos que se suman a los dos posibles de la mañana de ayer. Las autoridades sanitarias recuerdan que el protocolo indica que todo paciente con síntomas debe comunicarse al 107 o al 0800-777-8476 y se realizará una evaluación pertinente que determinará si es caso sospechoso o no.

En cuánto a cómo viene transcurriendo el aislamiento y sus consecuencias positivas en Concordia, el doctor Mauro García al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Deportes del municipio indicó: “Esto es algo muy dinámico, porque van cambiando los protocolos de casos sospechosos. Lo que tenemos a favor es que en Concordia no tenemos circulación viral. Salvo que alguien haya venido de viaje no solo de otros países sino de provincias con contagios, eso sí sería para activar el protocolo y hacer mínimamente un exudado. Si una persona no salió a ningún lado, no estuvo en contacto con nadie, uno actualmente lo toma como un cuadro gripal. Siempre se le sugiere que nos vamos a manejar con algún analgésico, como el paracetamol. Generalmente estos cuadros no requieren de antibióticos y tendrán que hacer una cuarentena de 14 días”.

También el profesional se anticipó a los posibles casos gripales que inevitablemente se verán en mayor medida una vez que el frío se haga presente. “Lo que a nosotros nos hará pasar esta patología para esta pandemia es que la gente que tenga síntomas haga la cuarentena, entonces se evita que se multipliquen los casos de manera rápida. Esa será la clave para que en nuestra ciudad no colapse el sistema sanitario. Entre uno o dos meses, aquella persona que tenga síntomas febriles, como dolor de garganta o tos seca, tendrá que hacer la cuarentena con su familia, en su casa o en los centros de aislamiento que estarán provistos para hacerlos”, indicó a LT 15 Radio del Litoral.

Estrategia

En función de estos centros de aislamiento que estarán distribuidos en la ciudad, desde el municipio informaron que para el operativo hay en carpeta 848 camas disponibles para la atención intermedia. El Gimnasio Polifuncional será un centro de aislamiento para varones, mientras que el Gimnasio Municipal será para mujeres. También en la zona noroeste de la ciudad estarán equipadas las iglesias Nueva Vida. Además habrá otros lugares, que se irán evaluando en la medida de las necesidades. “Si una persona vive con su familia y no tiene dónde hacer la cuarentena, siempre y cuando dentro de los síntomas leves, estarán estos centros de aislamiento, como el Polifuncional o el Gimnasio Municipal. En el caso de tener criterio de internación, pacientes sintomáticos moderados o severos serán trasladados al hospital Masvernat, que estará encargado de esta patología respiratoria”, contó.

Para el doctor García es inevitable que en Entre Ríos haya circulación viral, “porque necesitamos conectarnos con otras provincias. Uno puede tener cerrada la frontera con Salto, pero necesitamos ir a las provincias que ya tienen circulación viral. Cuando haya circulación viral, a nosotros lo que nos va a favorecer es que la gente que tenga síntomas haga la cuarentena en ese momento. Porque ese será el momento en el cual se empezará a reproducir con más velocidad el virus”.

Por último, el funcionario remarcó: “No debemos alarmarnos, sino que debemos ser responsables como sociedad. Esto está y lo tenemos que pasar juntos, con la idea de que haga el menor daño posible. Hay una frase que la escuché y me gustó mucho, que es ‘esto es una obra que se está escribiendo en el escenario’. La solución es hacer la cuarentena. El sistema de salud se preparó de la mejor forma posible con las estructuras que tenemos. Después que pase esto tendremos que hacernos replanteos para mejorar la cuestión sanitaria”.

Con 26 respiradores a fines de mayo

De acuerdo a lo informado ayer por el secretario de Políticas de Salud y Binestar, Guillermo Zanuttini, se indicó ayer que el hospital Masvernat que tiene 16 unidades ventiladas en terapia intensiva, ya cuenta con 10 respiradores y otros 10 en proceso de armado. Para fines de mayo ya estarían operativos 26 respiradores.