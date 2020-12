“Hace nueve meses venimos conviviendo con que tenemos que aislarnos, usar el barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos, el distanciamiento y llegado a estas Fiestas seguimos con lo mismo. El problema ahora es que tenemos circulación viral comunitaria en Concordia”, expresó Mauro García, secretario de salud de la Municipalidad.

arbolito En Concordia recomiendan que los festejos sean en modo burbuja

En cuanto a la modalidad de reuniones al momento de pasar las noches del 24 y del 31, el funcionario remarcó en LT 15 Radio del Litoral: “Ahora tenemos que tener cuidado. Por supuesto que nos vamos a reunir con nuestro núcleo familiar, con las personas que nosotros convivimos habitualmente. No tenemos que hacer reuniones sociales en toda la manzana, en el club. Eso no tendría que pasar, está claro que los contagios se producen en los lugares donde no hay protocolos. Los contagios son muy bajos en lugares donde se utilizan los protocolos, ya sea en un restaurante, en un negocio, en los gimnasios”.

García volvió a remarcar que las reuniones deberían ser: “Con nuestra burbuja social y evitar sobre todo a las personas mayores de 60 años, ni hablar si tienen patologías como diabetes, hipertensión, obesidad o cualquier enfermedad que disminuya la inmunidad, que son pacientes inmunocomprometidos. Tendrían que estar bajo otro resguardo. Tendremos que tratar de no hacer las reuniones en lugares cerrados, buscar la posibilidad de tener alguna casa con patio, con un ambiente al aire libre, si no ventilar muy bien los ambientes. Y lo más importante es que si alguna de las personas que van a asistir tiene síntomas, ya sea fiebre, pérdida del olfato, del gusto, dificultad para respirar por supuesto que no va a tener que concurrir a esa reunión”.

Una de las preocupaciones latentes para el gabinete local serán las reuniones luego de las 24. Es en ese momento cuando la juventud aprovecha para reuniones masivas, que en esta oportunidad no se deberán llevar a cabo. “Los chicos están acostumbrados a salir, son épocas de boliches, de recepciones y desgraciadamente esto no va a pasar. Está claro que los chicos son los que tienen la transmisibilidad de este virus porque la mayoría son asintomáticos, el problema es que la mayoría de esos chicos convive con adultos mayores y en muchos casos conviven con sus abuelos o con personas mayores de 60 años con patologías de base”, finalizó.