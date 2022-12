En Concordia preocupa la frecuencia por maltrato animal

“El caballo fue atacado con puntazos de diferentes dimensiones en la zona sur, más precisamente en calle Chile y Pueyrredón. A pesar de haber sido atendido terminó muriendo a las pocas horas. Cuando se dio conocimiento a autoridades municipales, se arrimaron con sus veterinarios y medios de transportes, pero no pudieron reincorporarlo. Es una crueldad que se repite con mucha frecuencia. Hace un tiempo un equino también fue muerto a golpes. Por eso decidí presentarme en Comisaría 1° para hacer la denuncia y seguramente nos constituiremos como querellantes patrocinados por una abogada del foro local”, contó Horacio Froy, proteccionista de Conciencia Animal.

Respecto a este último hecho que fue repudiado a través de las redes sociales, “se trata de venganzas entre bandas que lamentablemente descargan toda esa violencia de uno a otro sobre los animales, como una forma de cobrarse una cuenta. Totalmente desaforado, fuera de todo entendimiento, sobre todo actuando contra un animal noble y hasta muy útil para el ser humano”.

“Decidimos que no nos podíamos quedar afuera de este caso, como lo hicimos en el anterior –muerte del caballo para comercializar su carne– suponiendo que el avance de la causa iba a llegar a un castigo para la persona que lo ejecutó y no fue así. Ahora vamos a buscar la forma de lo que se pueda lograr en cuanto a los autores de este hecho, lo vamos a hacer. Queremos que se investigue y se llegue a las circunstancias en que sucedió esto, a los efectos de tratar de impedir que vuelvan a suceder cosas similares”, indicó.

Consultado si este tipo de episodios se repite con frecuencia, Froy respondió en LT 15 Radio del Litoral: “Se repiten seguido, nosotros no difundimos este tipo de casos porque lo que más nos preocupa es lograr que se continúen aplicando las leyes que hay, que se ayornen las que están fuera de época y que la población acompañe denunciando este tipo de hechos. No esperar que alguna entidad proteccionista lo haga, sino que cualquier persona tenga el deber moral al cometer un ilícito”.

Y agregó: “En los últimos tiempos hemos recibido por parte de la justicia varios casos de canes que han estado tremendamente maltratados, en estados calamitosos ya para la muerte y por suerte lo hemos salvado a todos. Están recuperándose para encontrar algún lugar para ser cobijados”.

También precisó que muchas veces este tipo de delitos escapa al accionar responsable de quienes velan por los derechos de los animales. “Son cuestiones que no se pueden prever, se pueden hacer campañas de concientización para que no tengan animales atados, en caso de estar heridos que los curen, los limpien para que tengan una herida infectada y terminan con una bichera que terminen con su vida, pero no puedo estar atento a circunstancias de maldad como estas”, explicó.

El proteccionista volvió a remarcar que es importante la intervención ciudadana para que las personas se hagan eco de estas aberraciones y mediante una denuncia puedan actuar las autoridades pertinentes. “Lo ideal siempre es recurrir a la fuerza policial, al 101 o de la comisaría donde se esté ejecutando el hecho delictivo porque es la forma más rápida para que las autoridades puedan intervenir”, comentó.