En Concordia preocupa el aumento en enganchados de la luz

El vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Martín Santana indicó que “los operativos se realizan en forma habitual, en rutas predeterminadas se hacen controles. Esta información, que se le ha dado a la sociedad, son controles que se hicieron en los últimos tiempos y como bien decía, se hicieron en barrios cerrados, privados y en algunos casos se encontraron anomalías, como también se han encontrado en alguna industria o comercio”.

El funcionario precisó en LT 15 Radio del Litoral que lo que habitualmente sucede en medidores adulterados no son porcentajes altos, “pero si hay un caso es preocupante porque quiere decir que hay personas que se dedican a realizar este tipo de maniobra para pagar menos energía. Sabemos que desde hace un tiempo la energía está cara, pero no debería ocurrir y preocupa”. Por otra parte indicó: “También está el caso de los que directamente están fuera del sistema y se enganchan ya sea por distintos motivos, ya sea porque no pudieron seguir pagando o se encuentran en una situación complicada. En muchos casos les pedimos que se acerquen a la Cooperativa para ir resolviendo caso por caso porque la mayoría de la gente nos dicen que no están pasando por un buen momento, quieren pagar pero no pueden”.

Al mismo tiempo, la problemática de los enganchados también va en detrimento de la prestación del servicio. “Si no se tiene registrado esa zona que habrá determinado consumo sucede que no se prevé la potencia necesaria y muchas veces causan problemas a quienes sí están conectados de forma regular. Es todo un problema, primero el hurto de la energía sino también el inconveniente que le causa a su vecino”, contó.

Santana remarcó que en el último tiempo “ha aumentado el caso de enganchados, hay que reconocerlo y se está trabajando sobre eso”. Una vez que se retira el medidor y se constata la irregularidad del hurto de la energía, la multa se aplica sobre el usuario una vez que vuelve a pedir la prestación del servicio.

Santana explicó que las sanciones corren por cuenta de la prestadora de energía y que se busca darle un marco judicial. “Sabemos que con las distintas denuncias no hay posibilidad de lograr a través de la justicia otro tipo de penalización, a las que están a nuestro alcance las hacemos. Las denuncias a la justicia se presentan, pero estamos a la espera que se avance en ese sentido. Las sanciones que nosotros aplicamos están dentro del marco regulatorio energético”, dijo.

Por otra parte, Santana valoró la colaboración por parte de los vecinos al momento de erradicar la denuncia. “Hemos notado que muchos socios de Concordia y de acuerdo a los últimos sucesos han optado por la colaboración mediante la denuncia anónima por los distintos canales, ya sea telefónica, redes sociales, personalmente y eso ayuda a que se pueda ir a los lugares. Hay casos de varias casas en un mismo sector todas enganchadas y son los propios vecinos que nos manifiestan que están teniendo inconvenientes en sus viviendas y es debido a los enganchados”, describió.

El directivo precisó que los operativos se realizan de manera frecuente en rutas programadas como con las denuncias puntuales que llegan a los distintos canales de comunicación de la Cooperativa Eléctrica. “Nos interesa que a nadie le suceda nada, pero también está el perjuicio de manera directa o indirectamente que le causa al vecino, al alumbrado público por ejemplo porque hay muchos casos que se enganchan del alumbrado público y como este funciona con fotocélula, sucede que cuando se habilita el servicio a la noche muchas veces está tan cargado hace que se dañe el servicio de alumbrado”, finalizó.