En Concordia podrían multar a quienes no utilicen el tapabocas

El fin de semana en Concordia nuevamente se replicó el incumplimiento de una obligatoriedad que parece poco a poco ir perdiéndose en la conciencia colectiva. Se trata del uso del barbijo o tapabocas, por lo que se podría apelar a futuras multas económicas. De esta manera, el intendente, Alfredo Francolini, adelantó que enviará el pedido al Concejo Deliberante.

Tras hacer un análisis de lo que dejó el fin de semana largo, el primer mandatario de la Capital del citrus adelantó en LT 15 Radio del Litoral : “Si el Concejo Deliberante acepta la propuesta del Ejecutivo, el jueves puede ser ley la sanción económica para quienes no utilicen los tapabocas. El fin de semana, el 50 % de la gente de Concordia no tenía puestos los barbijos. Lamentablemente, de esta manera vamos a intentar corregirlos”.

Incluso durante el fin de semana se volvió a repetir la intervención de funcionarios municipales y policiales en fiestas clandestinas, que cada vez se replican en gran escala. “Tenemos que seguir cuidándonos porque esto es fruto del trabajo de todos. Lo que le veníamos pidiendo a muchas personas se vio tornada este fin de semana con lo que ocurre con las aglomeraciones de personas o con muchas fiestas que se han clausurado. Es una preocupación porque una vez que lleguemos a tener el virus en la ciudad, nos vamos a arrepentir”, indicó.

Al mismo tiempo se refirió a la actualidad de la localidad ubicada a la vera del río Uruguay, que a la fecha no presenta casos activos de coronavirus. “La pandemia no pasó, Concordia no es una isla, se está trabajando lo más posible desde todas las áreas. Hay que ser consciente de que puede venir alguien desde algún lugar de circulación masiva y cambie nuestra situación”, manifestó el intendente.

A su vez, hizo hincapié en el trabajo que se tiene en los dos ingresos autorizados para ingresar a la ciudad. “Desde el miércoles al domingo pasado se rechazaron más de 135 autos en el ingreso. Son personas que llegan de lugares de circulación, dicen que vienen escapando del virus y porque vienen a la casa de algún amigo o familiar. Sin tener ninguna justificación para venir a la ciudad no se los dejó ingresar. De esos casos algunos se nos pueden pasar o que evadan el control y después tengamos consecuencia. Por eso hay que apelar mucho al trabajo. En muchos casos, los mismos padres de los chicos que se juntan en estas fiestas son quienes denuncian. Acá la colaboración es de toda la sociedad”, dijo.

Encuentro con Bordet

Respecto de las recientes habilitaciones de los gimnasios de la ciudad, indicó: “Llegamos a un acuerdo con la habilitación de los gimnasios con los profesores para que ellos nos ayuden a concientizar a sus alumnos de cómo cuidarnos en la pandemia”. También se refirió al encuentro a fines de la semana pasada con el gobernador Gustavo Bordet. “No hablamos de nuevas habilitaciones porque los números de la provincia no dan para pedir más habilitaciones de las que tenemos, aunque en carpeta tenemos nuevas pendientes”, aseveró.

Por último, y pensando en la pospandemia, Francolini indicó que lo fundamental será reactivar la situación económica de la ciudad en todos los rubros, aunque se tendrá en cuenta a los más afectados. “La mayor afectación son los relacionados al turismo, donde habrá que trabajar porque será lo más lento que se irá reactivando”, concluyó en diálogo con la emisora concordiense.