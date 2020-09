Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicio de Concordia (Ccisc) manifestaron que en el caso de aumento en la curva de contagios de Covid-19 en la ciudad, desde el sector sería “empático” reducir los horarios de atención al público en la pequeña y mediana empresa.

Desde hace semanas, el gremio mercantil planteó esta situación y reclamó se retroceda a la atención en horarios reducidos para evitar la propagación del fenómeno mundial, además el trabajador se beneficiará con menos gastos –en el transporte público o personal– porque evitaría tener que desplazarse en cuatro ocasiones de su casa a su puesto laboral. El último miércoles en ocasión de la conferencia de prensa del intendente Alfredo Francolini, se remarcó que los contagios de ese mismo día –20 en total– correspondían muchos de ellos al sector comercial, por lo que insistió en el uso del tapaboca, distanciamiento social y todas las medidas sanitarias que lo ameriten. “Y si ven al comerciante sin tapabocas, que no le compren y eviten acudir a ese lugar nuevamente”, puntualizó.

Cabe destacar que en una primera habilitación tras una estricta cuarentena de 46 días la habilitación que se efectuó en la Capital del Citrus iba desde las 8 hasta las 16. Actualmente los comercios pueden trabajar desde las 7 hasta las 20 –en la mayoría de los rubros–, mientras que el titular del Ccisc, Diego Lago indicó que reducir la cantidad de gente en la circulación podría ayudar a que el virus no se propague. “Estamos evaluando volver atrás con un horarios de corrido y reducido. Si en Concordia no se puede revertir y se siguen incrementando los casos sería una buena alternativa desde el sector comercial acompañar desde el movimiento que se genera en la ciudad, de la exposición y volver a un horario de corrido para colaborar y no tener que cerrar por 14 días”, expresó en LT 15 Radio del Litoral. “Hay muchos comerciantes que siempre quedaron reclamando volver al horario de corrido anterior porque le había resultado muy práctico y les quedaba media tarde libre para hacer cualquier otra cosa”, agregó.

Para el dirigente lo más conveniente sería que “la gente se organice para comprar durante la mañana y hasta las 18 horas. Hay un sector grande del comercio que quiere volver a ese horario. Esa quita de movimiento va a colaborar mucho en aplanar esa curva ascendente. El intendente me dijo que está muy de acuerdo y están evaluando, como para no verse en la obligación de tener que cerrar. No queremos cerrar, por lo que tenemos que ser inteligentes. Todo se evalúa, ojalá que se revierta”.

Lago destacó que en Concordia se cumple en su gran mayoría los protocolos sanitarios. “el nivel de acatamiento es muy alto. En los comercios que voy en todos veo el cumplimiento, muchas veces lo que falta es el paño o el trapo de piso sanitizado que se pide en el ingreso. Acá la consigna es cuidarnos entre todos. Si sos comerciante y no estás usando barbijo estamos en serios problemas”, comentó.

Desde el sector gastronómico también advirtieron sobre los cuidados personales y la responsabilidad de los trabajadores del áreas. Indicaron que al igual opina el intendente comparten la idea de no cerrar la gastronomía y comercios pero ese retroceso de fase como ha sucedido en ciudades vecinas no solo depende de los controles sino también del cuidado personal y el respeto por los demás.

Desde el sector apuntaron que “estamos a un paso de tener transmisión comunitaria, en lo que a mi sector respecta ya son varias las rotiserías que sabemos sus dueños y colaboradores han dado positivo al Covid, es necesario no solamente que los establecimientos cumplan los protocolos sino también que estos sean exigidos por parte del Cliente a quien atiende y viceversa”.