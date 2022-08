En Concordia inaugurarán un Mercado Popular

Ermelinada Ditrich es una de las emprendedoras y precisó: “Cómo grupo organizado venimos trabajando hace tres años. Actualmente somos una cooperativa constituida y a través de ello pudimos lograr este proyecto que es una realidad y estamos próximos a abrir en los próximos días. Es un mercado pueblo a pueblo, donde habrá productos de todo tipo, siempre priorizando la producción agroecológica, artesanal y local”.

La productora indicó que el local ubicado sobre la avenida Gobernador Cresto estará abierto de lunes a sábado en horario de comercio de 8 a 12.30 y de 17 a 20.30. Se estima que serán cerca de 50 productores los que presentarán sus productos. “Inclusive traemos productos cooperativos de otras provincias que acá no se consiguen. No queremos que no haya tantos intermediarios, con precios justos. Queremos ofrecer alimentos directamente del productor al consumidor sin esa cadena de manos que pasan y van aumentando el precio”, contó en LT 15 Radio del Litoral.

Entre los productos que ofrecerán enumeró: “Habrá panificados artesanales de cooperativas, dulces, lácteos de una cooperativa de Paraná, pescados de la cooperativa de Legerén, pasta elaborada lista para cocinar, yerba y azúcar de productos cooperativos de Misiones, huevos, algún tipo de harinas alternativas. Habrá productos de la canasta básica familiar. La idea es sumar poco a poco nuevos rubros”.