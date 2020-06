Desde el hospital Masvernat de Concordia destacaron el trabajo articulado que se está teniendo con el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria (COES) ya que hasta el momento la ciudad presenta un solo caso activo de coronavirus y se encuentra en franca recuperación en su domicilio particular.

Para la titular del área de Epidemiología del nosocomio, Fabiana Leiva, el presente actual de la Capital del citrus no se trata de suerte: “Si bien es cierto que para las actividades que uno realiza se necesita un poco de suerte, esto es un trabajo continuo. Quienes hayan viajado a otra ciudad por alguna causa laboral o personal, en Concordia se hace un trabajo que en otros lugares no se estaban llevando a cabo. Nosotros tenemos desde hace dos meses mínimo –a pesar de las críticas y los reclamos– cerrada nuestra ciudad. Todos los que quisieron salir o entrar tenían un solo acceso, donde el control es exhaustivo y desde hace un mes tenemos otra entrada. Esto nos valió una situación totalmente incómoda para muchos, pero nos está ayudando a mantener controlada la afluencia de la gente que viene de otros lugares”.

Al mismo tiempo, la facultativa agregó: “Si vemos el disparo abrupto de los casos que se dieron en otras ciudades, son todos casos que se suscitan a partir de una persona que ha venido de otras zonas de circulación viral. Los casos llegan a las ciudades cuando uno pierde el control o la gente no realiza los 14 días obligatorios de cuarentena, que nosotros necesitamos”.

Cabe destacar que el Masvernat es el centro de referencia de la región, lo que abarca un radio total de 380.000 personas. “Nosotros tenemos no solo la afluencia, la presencia de los pacientes, no solo de nuestra ciudad sino también de la región, pero estamos preparados para recibir a los pacientes Covid”, contó. Consultada sobre si a lo largo de este tiempo de pandemia el centro de referencia local se equipó para la eventual llegada de pacientes con esta enfermedad, indicó: “Tenemos nuevos respiradores, material de protección para los médicos y enfermeros. Todo esto valió un gran esfuerzo, desde lo económico y la utilización de recurso. Creo que estamos bastante bien”.

Además, Leiva reflexionó: “Como en todos lados, hay gente muy respetuosa de las normas, como hay gente que no. En este momento de epidemia tenemos la posibilidad de tener abiertos nuestros negocios, lugares de trabajo, eso genera un respiro desde el punto de vista económico. Eso se puede mantener si entre todos nos ayudamos. Si esto no se mantiene, como podría pasar en una ciudad que tiene los índices de pobreza más alto el país y donde nuestros barrios vulnerables son más amplios, creo que se tienen que tomar otro tipo de decisiones”.

Respecto de los testeos que se efectúan en Concordia, Leiva remarcó: “En el sector público ya pasamos las 300 muestras enviadas, tuvimos tres positivos, de los cuales los tres vinieron del exterior, dos de ellos asintomáticos”. Para la epidemióloga “el nivel de testeo en el departamento es el más alto de Entre Ríos. Se cumple con las normas del COES de testear a todos los casos sospechosos”.

No controles

Por su parte, el secretario de salud del municipio, Mauro García, atribuyó el crecimiento del número de casos de coronavirus en la vecina localidad de Santa Ana a los “no controles” de los accesos. No conforme con ello, profundizó sus críticas llamando “casos prestados” a los pacientes que, proviniendo de esa zona de la costa del río Uruguay, son derivados para su atención en Masvernat.

“Lo que está allí, la verdad, es una situación preocupante para nosotros como vecinos, pero a mí médicamente lo que me preocupa es que estos municipios si se hicieran cargo de sus pacientes moderados y severos y los internaran en sus nosocomios, nosotros no tendríamos problemas. El problema es que la gente que se les complica a ellos, la atendemos nosotros acá. ¿Se entiende? Así está buenísimo hacer anticuarentena y no controlar los accesos, cuando al problema te lo resuelve otro lugar, y eso es lo que a uno le da impotencia, que uno está poniendo tanto esfuerzo en mantener la ciudad como está y hay otros municipios que ni siquiera controlan los accesos, ¿no?”, insistió García en Oíd Mortales Radio.