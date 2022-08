En Concordia Gastón Pauls dio una charla sobre prevención en las drogas

Consultado sobre el abordaje que le da a los encuentros, Gastón Pauls dijo: “Lo hago con verdad y crudeza. La droga es cruda y la verdad también puede serlo. La diferencia entre la droga y la verdad es que en general la droga terminará mantándote y la verdad no mata. La verdad no mata. La verdad debería fortalecer y liberar”.

“Lo más importante es el encuentro. La droga es desencuentro: tuyo con tu alma, con la vida, con tu familia y tuyo con la sociedad en general. Este encuentro justamente es lo contrario. Es libertad”, insistió.

En cuanto al motivo que lo llevó a realizar esta actividad, el actor dijo: “Es el saber donde estuve. Todos los que hemos estado inmersos en el consumo y en las adicciones, sabemos que ahí no hay nada placentero al final. Más allá de la mentira del comienzo porque todos al principio creemos que la droga no está alegrando la vida, haciéndola más simple, llevadera y sencilla, pero al final termina mostrando las garras y todos nos encontramos en medio de la oscuridad pidiendo auxilio. Como yo llegué a ese lugar, no quiero que llegue nadie más”.

Pauls agregó: “Las adicciones se dan en los barrios más ricos y en los más pobres; en la ciudad más fácil de vivir y en la más complicada. Esto lamentablemente va más allá de colores políticos, religiosos y hasta económicos. Esto necesita de la articulación de todos. Cada uno desde su lugar puede hacer que esta voz se amplifique”.

A su turno, la presidente de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, acompañada por el presidente del Iapser, Tomás Proske, sostuvo: “Desde la Fundación se viene trabajando en líneas que tienen que ver con la prestación de servicios. Nuestro lema es dar servicios a la comunidad. En este caso, trabajar con los jóvenes en estas instancias de encuentro”.

En ese marco, reflexionó: “El encontrarnos hoy es para reflexionar y estar presente con los chicos desde todos los aspectos y generando una red de contención en la prevención y diciéndole a los chicos que estamos presentes desde las fundaciones, las instituciones intermedias, y los gobiernos municipal, provincial y nacional”.

“Todos tenemos que estar comprometidos por nuestros jóvenes y niños”, acotó. Dicho esto, insistió sobre la importancia que "todos intervengan en esta red de contención” y mencionó que esta iniciativa surge del proyecto presentado por profesor Carlos Gato a la Fundación Iapser. “Lo tomamos y realmente fue un efecto multiplicador. Lo que queremos es que esto trascienda personas y gestiones y que sea una gran red de contención para los jóvenes”, expresó.

Insistió al decir: “Esperamos que sea una jornada de encuentro de los chicos de Concordia, y luego lo seguiremos haciendo en San Salvador. En Paraná será el 19 de septiembre y seguramente en otros lugares de la provincia con Gastón y con todas las personas que quieran sumarse a esta cruzada. Me parece muy importante que trascienda gestiones y personas, y que estemos en una red de contención para salvar a nuestro jóvenes”.