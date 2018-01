En Concordia, el municipio le alquila al hermano del intendente y al titular de CTM

En el Boletín Oficial de la Municipalidad de Concordia , del 18 de enero, se publicó el Decreto Nº 040 por el cual el intendente de esa localidad, Enrique Tomás Cresto, dispuso la continuidad del trámite de las actuaciones iniciadas para reconocer el pago de $30.673,50 pesos a su hermano, Juan Carlos Cresto (hijo del exintendente homónimo) por el alquiler de un galpón donde se guardan las motos secuestradas por el municipio a los infractores. El inmueble está ubicado en la calle Carretera La Cruz, y el pago corresponde a octubre.

La importancia de la noticia depende desde donde se la mire. Por ejemplo, un dato interesante es que el municipio alquiló el galpón en enero de 2015, cuando Enriquito aún no era intendente, sino senador por el Departamento Concordia. Allí se pautó una cláusula de ajuste por inflación del 30% anual, con lo que el monto del pago pasó de 18.150 pesos mensuales en el primer año a 23.595 pesos en 2016; y a 30.673 pesos en 2017. Al momento de pautar ese alquiler el último dato de inflación anual disponible era el de 2014, que para el Indec había sido del 23,9%. En ese momento el proyecto de presupuesto para 2015 estimaba una inflación del 15,6%, y en la misma línea se expresaban las estimaciones presupuestarias provinciales y municipales.





Es útil recordar que a partir de 2015 aumentó notoriamente la cantidad de motovehículos secuestrados por el municipio.

La otra mirada posible apunta a la política local, en ese momento gobernaba el justicialismo y podría resultar llamativo que el integrante de una familia peronista, cuyos miembros han ocupado y ocupan los más variados cargos públicos como son los Cresto, salga favorecido por un contrato de este tipo.





Fue Bordet

Lo cierto es que el pago del alquiler viene medio atrasado y, una vez que salde los meses que restan, Cresto deberá resolver si prorroga el acuerdo. Se dice en Concordia que es probable que así suceda, al menos para no tener que realizar el traslado de miles de motos que se amontonan allí.

Ante la publicación en algunos medios del tema, el municipio emitió, a través de la Central de Tránsito de Concordia, un comunicado que intenta despejar las eventuales dudas.

Se indicó: "Los alquileres de galpones a Juan Carlos Cresto (hijo) y Roberto Niez para el depósito de vehículos en infracción se iniciaron en la gestión de Gustavo Bordet y cumplen las disposiciones administrativas vigentes".

Surge del comunicado que el otro galpón destinado al resguardo de las motos, "ubicado en proximidades de La Bianca" es propiedad de Niez, un empresario de la zona que ha sido titular del Centro Comercial local varias veces, y que en 2015 fue candidato a intendente de la ciudad por Cambiemos.

"Uno, de propiedad de Juan Carlos Cresto (hijo), ubicado en zona de Carretera La Cruz, a un precio actual de $ 30.673. Otro, de propiedad del empresario local Roberto Niez (de la firma Nimat)", señaló el comunicado.

"Estos alquileres se gestaron a principios de 2015, durante la gestión como Presidente Municipal del Contador Gustavo Bordet.En ese entonces se consultaron condiciones y costos de galpones ubicados en los sectores de interés que determinaron razones prácticas y operativas; siendo los más favorables en razón de costo y ubicación los que la administración del contador Bordet decidió alquilar", se añade.





Enredados

Aunque la situación no presentaría irregularidad, la noticia de que el hermano del intendente y el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) le alquilan galpones al municipio tuvo su impacto en las redes sociales. En el caso de Niez, no es la primera vez en el año que resulta señalado por los cibernautas, ya que tras la derrota electoral ocupó el cargo de funcionario más preciado de la zona: la presidencia de la crucial CTM de Salto Grande. Hace pocos días, producto de la pelea política que se da en los niveles medios del organismo, donde además maneja un presupuesto muy considerable, se conocieron los sueldos de los funcionarios (de Cambiemos) en el ese lugar. De acuerdo a esa información, Niez percibe la bonita suma 350.000 pesos más viáticos por 6.000 dólares. No por nada a la CTM la llaman "la Suiza argentina".