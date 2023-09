En Concordia dieron precisiones sobre el pago del bono

En esta primera quincena del mes de septiembre, los trabajadores deberían estar recibiendo la primera parte del bono anunciado por el gobierno nacional de un total de 60 mil pesos. Varias provincias anunciaron que no adherirán a esta medida del Estado nacional y sectores empresariales que rechazaron fuertemente la medida. En Concordia hay disimiles versiones sobre el pago del bono.

Peatonal Concordia.jpg Precisiones en Concordia sobre el pago del bono.

En este sentido Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio habló con LT 15 Radio del Litoral sobre el pago del bono a trabajadores del sector. “La paritaria cerró hace un mes y había un bono para este mes y el que viene. Digamos que deberíamos pasar a una paritaria diaria prácticamente. El contexto no es el mejor, es muy malo pero tampoco el sector productivo tiene que absorber todo el impacto. La situación es muy compleja, creo que el problema no pasa por aumentar los sueldos ilimitadamente cuando las ventas están en bajas, sino por la inflación que no lo vamos a solucionar ni los sindicatos ni las empresas”, dijo.