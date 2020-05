Concordia. No habrá desabastecimiento en el servicio en la ciudad.

Pese a la bajante del río Uruguay desde hace un prologado tiempo, desde el municipio de Concordia afirmaron que no corren con el peligro de desabastecimiento en el servicio de agua potable en la ciudad. Esto obedece a diferentes maniobras que efectuaron desde el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias en la Planta Potabilizadora.

Pese a que en los últimos meses el río oscila entre los 40 centímetros y el metro de altura en el nivel del puerto local, desde la comuna explicaron que el límite en las maniobras es de hasta 30 centímetros. No obstante, explicaron que se realizaron diferentes tareas durante los meses críticos del verano ya que la sequía se acentuaba sobre el denominado “río de los pájaros”.

Al respecto, el director del área, Jorge Mendieta manifestó a UNO que “al principio de la bajante del río, en las primeras veces que llegó a los 70 centímetros empezamos a tener inconvenientes con la primer bomba, que nos quedó afuera del agua y lo resolvimos con algo adicional. En diciembre pusimos una de mayor profundidad y de esa manera asistimos a esa bomba. En febrero volvimos a tener inconvenientes a raíz del consumo, no nos daba para completar la reserva y adicionamos una segunda bomba que la usamos durante unos días. Hoy no la estamos utilizando, la tenemos por alguna emergencia.

Actualmente en la Planta Potabilizadora ubicada en inmediaciones del parque San Carlos, funcionan ocho bombas que captan del río hacia la pileta y otras cinco que impulsan desde la reserva hacia la ciudad. “Hoy tenemos tiempo de recuperación, podemos parar la planta a la noche, cosa que durante el verano no pudimos hacer ya que la demanda era mucha. Podemos captar con tranquilidad más allá de que el río está bajo”; contó.

“Nosotros hasta 30 centímetros vamos a poder captar sin problemas. Desde CTM nos dicen que se podría llegar a esos valores si continúa la sequía como veníamos. En el parte oficial de CTM nos dicen que podría estar entre 1,50 a 0,40 centímetros”, dijo Mendieta.

Respecto a las lluvias registradas en los últimos días sobre la cuenta del río Uruguay, el funcionario precisó que “nos alivia por un tiempo, porque esto mismo pasó hace unas semanas atrás y el río volvió a bajar. Lo que llueve en la zona se escurre rápidamente. El problema es que no llueve en el norte, en la cuenca superior. Debería llover mucho en Brasil para que nosotros tengamos el beneficio por un buen tiempo”. Mendieta volvió a remarcar que Concordia no corre riesgo mientras el río no baje a los 30 centímetros. “Si baja, ahí si vamos a estar en serios problemas”, precisó.

Consultado en cuanto a la demanda que ha dado la gente al servicio en estos más de 60 días de cuarentena, en los cuales las familias permanecen en sus hogares, Mendieta indicó que “en los días que hubo altas temperaturas el servicio se hizo notar, ahora que está más fresco nosotros podemos parar a la noche las bombas y quedar con la reserva llena para arrancar el día. Durante el verano eso no se puede hacer, las bombas trabajan las 24 horas y muchas veces lleva a que el agua no tenga esa claridad porque pasan por los filtros y salen para los barrios”.

Por último, en cuanto a las previsiones de los próximos meses, el funcionario expresó que “el martes tenemos una reunión con las autoridades de la Represa Salto Grande para que nos den más precisiones sobre el tema y evaluar la situación. No es fácil lo que viene, la sequía va a continuar, no vendrán lluvias abundantes por lo que queremos tratar este tema”.