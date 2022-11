En Concordia cosecharon un repollo de 15 kilos

Repollo.jpg En Concordia cosecharon un gran ejemplar.

“Estamos muy contentos de tener esta clase de producción. Pudimos cosechar un repollo que es todo un récord: pesó 15 kilos y 250 gramos”, dijo orgullosa y contenta María Soto que posee una gran huerta para consumo familiar. “A la mañana tipo 5 o 5.30 estamos tempranos para regar y que no la queme el sol. Tenemos de todo zucchini, pepino, tomate, zapallitos. Trabajamos con las semillas que entrega el INTA. A mi me encanta trabajar la tierra, me dedico mucho a eso”, agregó.