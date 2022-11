En Concordia buscan concientizar sobre microbasurales

“Los comerciantes nos pidieron que saquemos un contenedor en Alberdi y Entre Ríos y tenemos que pasar cuatro veces por día porque los mismos comerciantes y la gente que vive en la zona dejan la basura en el medio de la peatonal. Es decir que la gente tire basura en cualquier lado no es propiedad de las adyacencias de la ciudad”, comentó el funcionario.

Al mismo tiempo expresó que se trata de una acción deliberada, dado que muchas veces han informado respecto a los horarios en cuanto al paso del servicio de recolección. “Y eso que se le notificó a la gente con los horarios que pasa el camión para que saquen la basura un ratito antes y lamentablemente a las 7 de la mañana, a media mañana o a media tarde tenés la basura acumulada en pleno centro. La idea es mejorar la calidad del servicio, pero si la gente no nos ayuda… Considero que el servicio está funcionando mucho mejor, pero necesitamos la colaboración de la gente”, expresó en LT15 Radio del Litoral.

También, uno de los motivos por lo cual se generaron muchos microbasurales fue el retiro de los contenedores plásticos –en algunos casos vandalizados– en distintos puntos y ahora la gente sigue dejando la basura en ese mismo lugar. Un hábito que se volvió repetitivo y que termina siendo una situación dañina para el resto.

Consultado en cuanto a la prestación del servicio actualmente, Santana recordó: “Para hacer un pequeño raconto, cuando Enrique Cresto tomó la intendencia había cuatro camiones recolectores casi para la misma población y hoy tenemos 16. En el 90 por ciento de los barrios el recorrido es diario, es decir que la gente puede sacar todos los días de lunes a sábado la basura en su horario normal del recorrido. No debería haber acumulación, pero lamentablemente eso en muchos lugares no pasa, no está pasando en el mismo centro de Concordia”.

Al mismo tiempo recalcó que desde el área el 90 por ciento de la ciudad se pasa a recolectar la basura todos los días, a excepción del domingo, mientras que en el 10 por ciento restante la recolección es durante tres días a la semana. “Sé que es molesto quedarse con la basura en la casa porque junta olor, pero perjudicamos a la sociedad”, agregó.

Santana manifestó que la sociedad también debe tomar conciencia sobre la responsabilidad ciudadana a la hora del retiro de la basura de sus viviendas. “Estamos trabajando junto con la Udapa. La basura es un problema mundial, hay ciudades peores que otras. Queremos concientizar a la gente, yo recorro la ciudad todos los días y se ve que en bulevar San Lorenzo, por dar un ejemplo, en medio de los canteros pasamos tres veces por día levantamos basura y siempre hay unas nuevas bolsas. Creo que uno en la casa no hace eso, como lo hacen afuera. Todos queremos una ciudad limpia, estamos trabajando para empezar con un programa fuerte”, dijo.