En Concordia advierten que es baja la cobertura de vacunación

Desde el servicio de vacunación del hospital Masvernat de Concordia ven con preocupación que las personas no acudan al nosocomio, como a los centros de salud para la vacunación de las enfermedades vías respiratorias, como también del resto de las expuestas dentro del calendario.

Gladis Benítez es encargada del área de vacunación del hospital Delicia Concepción Masvernat y precisó: “Al día de hoy contamos con todas las vacunas en todos los centros de salud, pero aún no podemos llegar a la cobertura ideal en ningún grupo. La gente no concurre a los vacunatorios para aplicarse las vacunas del calendario.

Pese a la insistencia de las primeras semanas de colocarse la vacuna antigripal con el inicio de la cuarentena, la especialista indicó: “El 100% del personal de salud sí se vacunó, ya que se trata del personal esencial. En personas mayores de 65 años, calculando lo que el PAMI ha aportado estaremos en un 85%; es el grupo de riesgo que más solicitaba la vacuna”.

Benítez también precisó que se está en un 51% en la franja etaria de 6 a 24 meses que reciben su dosis. Al mismo tiempo, acotó

a LT 15 Radio del Litoral: “Las personas con factores de riesgo entre 9 y 74 años estamos en un 24%. Tienen patologías y por lo tanto mayores riesgos de tener complicaciones en caso de contraer alguna enfermedad respiratoria”.

Al mismo tiempo se sorprendió porque sostuvo, dependiendo de la edad, en los menores de 2 años son muchas las vacunas a recibir. “En ese grupo se está bastante atrasado, a pesar de haberlos ido a buscar, de hacer medidas sanitarias en los dos meses que estuvimos vacunando en terreno. Es un problema a nivel mundial, que la gente no se arrima los vacunatorios”, acotó la profesional.

Consultada sobre si en este contexto también se ven influenciados los discursos antivacunas que en el último tiempo han llenado algunos renglones en el ámbito de la información, Benítez apuntó: “En Concordia las personas antivacunas son casos aislados, no tenemos gran repercusión, por ese lado podemos estar tranquilos y no nos afecta”. La no asistencia a vacunación se puede atribuir, dijo a una falta de información. “También -agregó- a la ausencia de atención, de no darle valor a las vacunas que tenemos y estar centrados en que si llegará o no la vacuna contra el Covid, olvidando que hay muchas otras enfermedades que tenemos que cubrir en el invierno”.

Destacó que fueron beneficiosas las campañas recientes de sarampión. “Tenemos otras enfermedades que son de invierno y lo ideal es tener todo el calendario actualizado para estar más protegidos. Es allí donde estamos con baja cobertura, teniendo las vacunas disponibles”, expresó.

Por último, la especialista remarcó que las vacunas previenen enfermedades: “Está científicamente demostrado. Un niño o una persona adulta, vacunados están protegidos. Tenemos todas las vacunas, los vacunatorios están abiertos por la mañana y por la tarde, solamente hay que concurrir con sus carnés de vacunas y completar sus esquemas”.

Masvernat Gentileza Nacho Rollano

Costos de hisopados para ingresar al Uruguay

Desde ayer un laboratorio de Paysandú se instaló en el puente de Fray Bentos vía Gualeguaychú, con el propósito de realizar hisopados a toda persona que ingresa al país. De acuerdo a lo informado por Canal 11 de Paysandú el costo para cada camión es de 90 dólares. Los dos primeros días el análisis corre por cuenta del Estado.

Por día se contabilizarán hasta 300 hisopados, lo que generó demoras importantes de tiempo. El control sanitario es indispensable para salir de la zona fronteriza y se exige antes del sellado de Migración para quienes no lleven consigo un hisopado con resultado negativo realizado en las últimas 72 horas.

Los transportistas se mostraron molestos por el costo que debe asumirse, por la espera para realizar el test y, sobre todo, por las condiciones de la infraestructura del puente internacional San Martín. Se genera un permanente escenario de polvillo que incomoda el trabajo de camioneros que, además, deben cocinarse y comer en medio de esas condiciones. Siguen teniendo un solo baño para cerca de 300 personas.