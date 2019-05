En Concepción crece el número de chicos en los comedores comunitarios barriales

Cualquier espacio amplio es propicio para montar un merendero. Todos nacen de la necesidad y del enorme corazón de madres y padres que comienzan a recolectar cosas que permitan comidas comunitarias para que los chicos no tengan hambre. Es un signo de estos tiempos. Comienzan con una merienda para los chicos, cuando se corre la noticia se suman otros. Después agregan el almuerzo y junto con ello también aparecen personas grandes.

En total se inscribieron nueve comedores de este tipo que, en su conjunto, alimentan a más de 500 chicos en distintos barrios.

La difícil situación socioeconómica vigente en el país se refleja en el crecimiento de las personas que asisten a comedores comunitarios. En este marco, la comuna uruguayense tomó la decisión de asistir semanalmente a estos comedores.

"A esto lo hacemos de manera ordenada, mediante resolución y con seriedad en cuanto a que sepan qué van a recibir semanalmente y en base a los nombres de los chicos que ustedes nos han entregado, por lo cual son identificables con nombre y apellido", manifestó el intendente, José Lauritto, a los representantes de cada comedor que asistieron a su despacho para formalizar la colaboración oficial. También expresó que, si se registra un nuevo comedor, recibirá igual aporte.

Ayuda oficial

Cada comedor recibirá semanalmente cajas de leche, azúcar, mermelada y cacao para la provisión de merienda a los chicos. Para el almuerzo se aportará tallarines, aceite, tomate triturado, condimentos, harina, harina de maíz, zanahoria, pollo y lentejas.

Flavia Scalfi, representante del comedor Pancita llena, destacó la importancia que esta medida reviste en cuanto a contar con estabilidad en la provisión de recursos. "Es la primera vez que vamos a tener una ayuda constante del municipio. Tener la posibilidad de que esto sea directo y continuo nos da una gran tranquilidad, que es la estabilidad. La estabilidad es nuestro principal problema".

Si bien estos primeros nueve inscriptos comenzarán a recibir la ayuda de parte de la Municipalidad de La Histórica, se conoce que existen otros espacios que hace bastante tiempo vienen haciendo esta tarea comunitaria con muchísimos esfuerzo de parte de los vecinos que recolectan todo tipo de elementos para concretar cada comida.

Las expectativas de muchos estará ahora centrada en pasar a integrar esta lista de beneficiados para contar con la seguridad de una provisión mínima de elementos.

En cada uno de estos lugares no solo se brinda ayuda alimentaria, muchos de ellos han implementado talleres de apoyo escolar, como así también aportes de ropa, cortes de pelo, y mucho respaldo emocional ante situaciones sociales muy difíciles.

Nueve espacios con necesidades

Los nueve comedores son: el que funciona en el Salón de Usos Múltiples de barrio Los Palos (asistencia a 26 personas), el merendero Me caigo y me levanto del Centro de Salud Giacomotti (24 personas); comedor comunitario de La Tablada (63 personas), del asentamiento en el Ex Circuito Mena (75 personas), Carita Feliz (80 personas), Los Cachetudos (80 personas), comedor comunitario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (75 personas), Pancita llena de La Tablada (58 personas), y Una tacita llena para mi pancita del barrio San Cayetano (20 personas). En total son 501 personas, en su mayoría niños, que comen o meriendan en estos espacios.