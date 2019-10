En los últimos años ha tenido un notable crecimiento la mediación como instancia de diálogo para la superación de distintos conflictos, y que evitan largos procesos judiciales. Ello llevó a que se fueran incrementando significativamente este tipo de procesos en la sociedad

Sin embargo, es aún alto el porcentaje de quienes no aceptan esta vía más rápida y que impone la necesidad de esfuerzos y voluntad de las partes enfrentadas. Resulta ser también una muestra de la situación actual de la sociedad, de falta de diálogo e intolerancia.

Esta situación se vio reflejada en el balance anual del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Paraná, difundido días atrás.

En esa institución, durante el último año, se tramitaron un total de 518 casos: en 339 situaciones (65%) se dio inicio al proceso de mediación por la presentación espontánea de los ciudadanos y por derivación de casos desde el Ministerio Público Fiscal. El resto, 179 (35%) se trató de casos en los que no se inició el proceso de mediación y comprende a los derivados desde la Justicia cuyos denunciantes no aceptaron convocar a sus vecinos a mediación. Según expone el informe, esta última vía de derivación –a través del Ministerio Público Fiscal– se ha incrementado notablemente en los últimos años.

El proceso de mediación se puede iniciar a pedido espontáneo de uno de los involucrados en el conflicto –personalmente o por teléfono– y por derivaciones desde el ámbito judicial, expediente administrativo municipal o de otros organismos.

Sobre ese total de casos de mediación iniciados (339), en 95 (28%) se concretaron las mediaciones por aceptación del vecino invitado, mientras que 177 (52%) no fueron aceptados por la persona invitada a participar del diálogo; 51 casos (15%) que fueron desistidos por el mismo vecino que había solicitado la mediación –por diferentes motivos, mayormente personales y algunos por resolverse sin necesidad de continuar el proceso–, sostiene el informe. Hay 16 casos (5%) que corresponden a reaperturas de casos trabajados y archivados en períodos anteriores.

Es decir que en casi el 70% de los casos no avanzó la mediación. De todos modos, desde la institución se remarca que siempre hay un efecto positivo, ya sea por el avance de difusión de la mediación como método de resolución de conflictos, y también porque quien no acepta suele atender la preocupación del vecino. Además, de las 95 mediaciones aceptadas, en 77 hubo acuerdo, en nueve no, y nueve están en proceso.

Temas

La estadística en relación a los principales conflictos atendidos en este ámbito refieren a Convivencia, con 220 situaciones (42%), que involucra distintos aspectos de desencuentros entre vecinos, involucra relaciones familiares, y hasta casos de agresiones físicas o verbales.

El ítem Ruidos molestos se duplicó en el último año, según el informe de la Defensoría del Pueblo, de la que depende el Centro de Mediación: fueron 70 casos (14%); un año antes habían sido 36. Este grupo de casos contempla quejas por el volumen de la música, el desplazamiento de muebles en departamentos en horas de descanso, el ruido de pasos con tacos, funcionamiento de taller mecánico, realización de fiestas en instituciones, entre otras.

Le siguen las cuestiones ya clásicas de humedad y/o desagües, filtraciones en paredes, tapiales, patios, veredas, techos, entre otras, con 66 casos (13%).

Los planteos en torno a conflictos por mascotas (mordeduras, ataques, suciedad, ladridos constantes u otros inconvenientes ocasionados mayormente por perros), se refleja en 35 casos (7%).

El informe oficial enumera también los conflictos relacionados a uso de espacios comunes y medianería: fueron 27 solicitudes (5%). En el primer tema, uso de espacios comunes, la mayoría de las controversias entre vecinos se funda en el uso y mantenimiento de lugares como pasillos, veredas y espacios verdes, principalmente en viviendas de Propiedad Horizontal (PH).

En el segundo, se plantean problemas por construcciones con medianeras compartidas que traen conflictos por límites, uso de la línea divisoria de la propiedad, etc.

En el ítem Problemas por obras de construcción se anotan 25 pedidos (5%) y se concentran las presentaciones por inconvenientes generados por edificaciones de casas y edificios. Entre los más comunes, figuran ruidos molestos por los trabajos, daños en las propiedades linderas, obstáculos en la circulación en veredas y calle. Los reclamos no solo son de vecinos linderos sino también de los habitantes de la zona.

En este período se presentaron 23 casos (4%) por árboles de gran tamaño cuyas ramas ingresan en las casas vecinas generando daños o preocupación en los ocupantes.

Finalmente, como puede observarse en el cuadro que ilustra la nota, en la categoría Otros, que agrupa otras 52 solicitudes de mediación (10%) las presentaciones corresponden a diferencias entre integrantes de comisiones vecinales, terrenos baldíos, humo, desagües y cloacas, límites de terrenos, familiares que habitan un mismo terreno, temas económicos, entre otras.

Desde juzgados y el Ministerio Público Fiscal

Desde 2010 se trabaja en colaboración tanto con el Ministerio Público Fiscal como con juzgados, desde donde se realizan hacia el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo derivaciones de conflictos entre vecinos que se manifiestan en agresiones, amenazas, insultos y lesiones leves.

En todos estos casos se mantiene el proceso de mediación comunitaria –no se trata aquí de mediación penal, ya que no hay causas penales en trámite– proponiendo el diálogo y la comprensión mutua, apuntando al fortalecimiento de los lazos sociales y el protagonismo de los involucrados.

La derivación de casos por parte del ámbito judicial al Centro de Mediación alcanzó 341 denuncias derivadas, que constituyen 316 casos –en ocasiones las denuncias se repiten en un mismo conflicto–: en 162 de ellas (48%) se inició efectivamente el proceso de mediación, por aceptación del denunciante. De estos 162 trámites de mediación, en el 26% (43 casos) se concretaron las reuniones (por aceptación del vecino denunciado), y de ellas, hubo acuerdo como resolución del proceso en el 90% de los casos.