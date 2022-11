En barrio UOCRA de Paraná claman por el asfalto: "No podemos respirar"

Tanto calle Hernandarias, como El Guarán (hasta Soldado Bordón) y Aguaribay, ubicadas en la zona este de Paraná, son de brosa. Los vecinos llevan al menos 25 años reclamando el asfaltado de las mismas y aseguran que es imposible vivir en las condiciones actuales, con el elemento suspendido en el aire por minutos y minutos, cada vez que pasa por el lugar algún vehículo. Consideran que ése es el mayor problema al que se enfrentan como comunidad, pero añaden que no cuentan con cordones cunetas, hay luminarias rotas y el lugar se vuelve inseguro por falta de iluminación, no hay veredas comunitarias y con cada lluvia los vecinos no tienen otra opción que transitar por el barro la distancia que tienen hasta calle Gobernador Caputto, la calle más cercana asfaltada. Se sienten postergados, olvidados y si bien la reactivación de la continuación de avenida Circunvalación, que conectará Paraná con el resto de la región, fue recibida como un halo de esperanza, hasta el momento el municipio no informó a la gente de la zona que tipo de mejoras se harán en las arterias mencionadas. Eso sí, en el inicio de la obra y por necesidad de contar con espacio para realizar los trabajos, se quitaron los juegos que estaban instalados en la plaza de calle El Guarán al final, y nunca los regresaron. Desde la comuna les dicen que no saben en qué lugar quedaron y hoy el espacio verde está desmantelado.