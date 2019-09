En asamblea, choferes de colectivos decidirán hoy si aceptan el plan de pago de las empresas

Los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolverán hoy en asamblea si aceptan la propuesta formalizada ayer por las empresas Mariano Moreno y Ersa para abonar los haberes correspondientes a agosto. En la sede de la Secretaría de Trabajo, las firmas a cargo del servicio de colectivos urbanos en Paraná manifestaron su compromiso de abonar hoy –cuarto día hábil del mes– los haberes, mientras que en relación a los cuatro días de paro de julio y 15 de agosto, la oferta fue de pagar el 50% de los días no trabajados, en carácter remunerativo. El resto del saldo el sector patronal planteó analizar caso por caso, teniendo en cuenta que algunos trabajadores, durante el desarrollo de las medidas de fuerza, se encontraban con licencias o días francos.

La oferta hecha en horas de la mañana había generado un cauteloso optimismo en torno a garantizar la continuidad del servicio, con negociaciones en marcha. Ambas partes, en los días previos, habían coincidido acerca de las dificultades que podría ocasionar la realización de un nuevo paro.

Sin embargo, en horas de la tarde UTA planteó su rechazo y disconformidad a la oferta: con medio mes sin trabajar, cada chofer cobraría hoy el 75% de su haber, ya que se le haría un “reconocimiento” del 50% de los días no trabajados.

Ello hizo retroceder los avances. De tal modo que para hoy, las empresas tienen previsto abonar los salarios –con los descuentos por días no trabajados–, pero no depositará ese reconocimiento del 50% de los días no trabajados, ya que no se firmó el acta correspondiente ayer en Trabajo.

El escenario es nuevamente de incertidumbre. Los choferes en asamblea resolverán hoy si desde mañana prestan o no el servicio a la comunidad.

Y en caso de que no haya acuerdo, la Secretaría de Trabajo tendrá la posibilidad de evitar el paro hoy, o mañana en la reanudación del cuarto intermedio dispuesto ayer por la tarde disponer algún mecanismo o instrumento legal que garantice la continuidad del transporte urbano.

Uno de ellos es el dictado de la conciliación obligatoria, que impediría la realización de medidas de fuerza; o la autorización del Procedimiento Preventivo de Crisis, tal como informó UNO ayer.

Detalles

La cita ayer en la cartera laboral se dio a instancias de un acta acuerdo suscripta el martes 20 de agosto, cuando se levantó el paro de 15 días tras cancelarse las deudas pendientes de medio aguinaldo, la suba salarial del 20% y el incremento de los viáticos. Allí quedaron en instancia de negociación entre las partes la situación de los días descontados de julio.

La reunión se inició al mediodía. Los empresarios formalizaron su propuesta y se pasó a un cuarto intermedio hasta las 17. UTA concurrió con la documentación y planillas de liquidación para cotejar lo que deberían ser los depósitos de sueldos que deberían concretar las firmas hoy.

Tras una hora, la reunión pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 10. Los empresarios se retiraron sin hacer declaraciones, mientras que los dirigentes gremiales se mantuvieron en el interior de la sede laboral cotejando documentación, y también optaron por evitar pronunciarse sobre la propuesta, que será analizada hoy por los choferes.