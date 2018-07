Empresarios de la madera debatieron propuestas con funcionarios para salvar al sector de la crisis

En el Centro de Convenciones de Concordia se realizó la reunión de trabajo convocada por la Asociación Maderera Concordia (AMC), el Sindicato de la Madera y el Consejo de Producción, ante las dificultades que atraviesan los aserraderos en la región y las actividades vinculadas con el sector. La baja en la comercialización, la suba de las tarifas energéticas y la presión fiscal fueron los ejes del encuentro.



El intendente Enrique Cresto y el ministro de Economía de la Provincia Hugo Ballay encabezaron el encuentro, junto al presidente de la Asociación Madereros de Concordia (AMC) Guillermo Brellis, el secretario general del Sindicato de la Madera Ramón Torres, el senador provincial Ángel Giano, el diputado provincial Alejandro Bahler, el viceintendente Armando Gay, el presidente del bloque de concejales del PJ Alberto Armanazqui, la presidenta del bloque de concejales de Cambiemos Magdalena Reta de Urquiza y el Coordinador del Consejo de la Producción Marcos Follonier. Participaron funcionarios de Provincia y Municipio de los organismos vinculados a los ejes temáticos de cada una de las mesas de trabajo (Energía, Impuestos, Tarifas, Producción, Financiamiento y Legislación).





Preocupación por los aserraderos



En la oportunidad, Cresto señaló que "la situación de los aserraderos y de los trabajadores de esta industria nos preocupa a todos, por eso ni bien nos pidieron intervenir en este tema tomamos contacto con el gobernador Gustavo Bordet y al ministro del Interior Rogelio Frigerio, para definir la realización de una jornada de trabajo con todos los actores relacionados con esta problemática en la que podamos analizar y poner en marcha alguna medidas que puedan acompañar al sector en este difícil momento de la economía y el país", argumentó.



Al respecto, el Intendente destacó el reciente anuncio del gobernador Bordet en referencia a una línea de financiamiento específica para el sector a través del CFI (Consejo Federal de Inversiones) y recordó que desde comienzos de la gestión municipal se implementa el Programa de Reducción de Tasas Municipales, que Cresto decidió ampliar en los últimos meses con la suspensión de los apremios fiscales y otras medidas que contribuyen a bajar gradualmente los tributos de jurisdicción municipal.



Por su parte, el coordinador de la Unidad de Gestión Local del CFI Sebastián Loggio detalló que "del debate y de lo que se volcó en las mesas de trabajo surgieron dos líneas concretas que seguramente serán planteadas a nivel nacional por los representantes del sector, que tienen que ver con el cambio tarifario que dificulta el pago de las tarifas que afrontan los aserraderos y la necesidad que tienen que poder acordar con AFIP la posibilidad de que se contemple de otra forma, con más flexibilidad, la cuestión impositiva del sector".









Prevenir despidos



En coincidencia, el secretario general del gremio maderero Ramón Torres remarcó que "es importante reunirnos y poner en común lo que está pasando y cómo podemos hacer para que esta crisis no nos pegue tan fuerte, porque si no trabajamos todos en conjunto, con la situación que está viviendo el país, caemos todos juntos", alertó.



"Nuestra industria abarca a mucha gente", remarcó el gremialista, "y nosotros queremos preservar las fuentes de trabajo, que es lo más importante; pero en esta situación es muy complicado porque tenemos la materia prima en la zona, pero no hay venta por la situación económica, los aserraderos tienen encima el problema de los apremios de AFIP y el pago de los impuestos en una etapa de recesión, más el encarecimiento de las tarifas de energía y todo eso configura un panorama de muchísima preocupación para todos. Sería una lástima que nos pase lo que está pasando en provincia de Buenos Aires y otros lugares donde uno ve que todos los días cierran empresas y queda gente en la calle. No podemos llegar a esto porque las consecuencias serían tremendas en una ciudad como esta", concluyó Torres.