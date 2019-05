Empresa maderera despidió a 11 operarios por supuesta "falta de productividad"

La empresa Egger, dedicada a la producción maderera, despidió ayer a 11 operarios de su planta ubicada en el Parque Industrial en la ciudad de Concordia. La medida generó la inmediata reacción de los trabajadores afectados que convocaron a un acampe en la puerta de la fábrica hasta tanto se aclaren los motivos de las cesantías. Al parecer la decisión fue comunicada en la mañana de ayer desde el área de Recursos Humanos de la empresa, en principio a cuatro trabajadores, mientras que al resto de los despedidos les fueron llegando los telegramas a cada uno de los domicilios.

"La excusa para echarnos es porque hay baja producción, pero no es así porque hace más de 15 años no tenemos un gremio que nos represente, y supuestamente sería el gremio de la madera. Pero como no nos sentimos representados nos desafiliamos. Hace cuatro meses empezamos a tener reuniones entre los compañeros para buscar un gremio representativo. Elegimos el gremio de los químicos", contó a UNO el delegado Marcelo Fernández y uno de los 11 empleados que perdieron la fuente laboral.

Explicó que el jueves se llevó adelante la elección de los delegados y ayer cuando se disponían a cumplir sus tareas diarias, siete personas fueron convocadas al área de Recursos Humanos. "Nos dijeron que nos despedían por la baja productividad. Ese fue el argumento que nos dieron. Nos quisieron hacer firmar un papel, me negué, y después se negaron todos los demás compañeros. Vamos a acampar para protestar por la reincorporación de los compañeros", informó el damnificado.

Fernández señaló que a lo largo de la jornada de reclamo recibieron el apoyo del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas, seccional Concordia, y del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos. El dirigente insistió en que el real motivo de los despidos estuvo ligado al cambio de representación gremial, a la que se sumaron 210 agentes de la empresa.

Sobre la función que desempeñaban en la planta mencionó que era operario clasificando molduras, mientras que el resto manejaba máquinas en otros niveles de la producción. "En mi caso tengo 15 años de antigüedad, después tengo una persona de 16 años y una de 18 años. Nunca tuvimos una pelea con nadie, siempre llegando 10 minutos antes y retirándonos 10 minutos después", especificó.





Acampe en la fábrica

De acuerdo a la información recabada por UNO los empleados cesanteados, junto a diferentes gremios que se solidarizaron con su situación, iban a pasar la noche en carpas que se iban a instalar frente a la planta ubicada en avenida Rucci s/Nº. "Queremos tener un diálogo con la gerencia, ya que se están negando a hacerlo", planteó.





Sobre la empresa

La multinacional maderera es una empresa familiar fundada en 1961 en Tirol, Austria, donde actualmente tiene su sede. La compañía produce productos de paneles a base de madera. Está representado por 17 centros de producción en Europa y actualmente cuenta con 24 oficinas de ventas en todo el mundo.

"La planta es un complejo productivo de 360.000 metros cuadrados y más de 50.000 metros cubiertos, donde se fabrican y distribuyen más de 500.000 metros cúbicos anuales de tableros de MDF, PB, Melaminas, Molduras y Revestimientos, abasteciendo a Argentina, el Mercosur, EE.UU. y Canadá.

Con la incorporación al grupo de la planta de Concordia, por vez primera Egger tiene una sede de producción fuera de Europa", señala sobre su historia el grupo en su página oficial.





Caída del empleo

Emiliano Delgado, coordinador del ministerio de Trabajo de la Provincia en Concordia, indicó a Diario Junio que en los primeros cuatro meses del año se produjeron 144 despidos directos. En promedio, 36 por mes. El rubro más afectado fue el comercio con 52 cesanteados. Luego le siguen industria y la construcción. Delgado dijo que la caída de empleo se viene profundizando año a año y debería estancarse un poco. "Pero lamentablemente se siguen dando los despidos", acotó.

En el sector comercial se produjo la mayor cantidad de despedidos: 52 personas. La mayoría se produce por los cierres de locales en diferentes rubros. Luego le siguen la industria (aserraderos) con 20 y la construcción con 19.

"Estamos hablando de despidos directos, que es cuando el empleador dice 'no te quiero ver trabajar más acá'", explicó Delgado. En esos casos la indemnización que le corresponde equivale a un sueldo por año trabajado y un porcentaje proporcional además de un reconocimiento extra si no hubo un preaviso", explicó.