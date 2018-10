Empleados del Correo Argentino piden paritarias y estabilidad laboral

No hubo atención al publico de 10 a 12 y la medida de fuerza en reclamo de la apertura de paritarias incluyó una movilización por las calles que provocaron embotellamientos en el microcentro de Paraná.





Desde hace casi dos meses que la empresa no hace ningún ofrecimiento concreto por la actualización de haberes y la Intersindical que reúne a los gremios involucrados aguardan una reunión con representantes d ella empresa.





"Se pidió la estabilidad laboral y ellos ofrecieron un bono y un 8% no remunerativo de diciembre a septiembre, lo que no engrosa el bolsillo y no le sirve al que se va a jubilar. Es en negro. Queremos que ese porcentaje sea blanqueado. Además, con la inflación, no se sabe cómo va a terminar, es imposible seguir de esta forma".





El representante de los trabajadores indicó que si existe una oferta que satisfaga las necesidades de los trabajadores se podría llegar a un acuerdo. "En caso contrario posiblemente sigamos implementando la medida de fuerza pero no sabemos de qué forma. Eso lo resolvería la federación sindical", adelantó a APF Rubén Mastraccio, secretario general de la seccional Paraná del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (Sitracyt) nucleado en Foecyt.





Asimismo señaló que un cartero está cobrando 21.000 pesos en la mano, de bolsillo con lo que no puede hacer frente la inflación.





La medida de fuerza se replicó en todas las cabeceras departamentales del país con una retención de servicios de dos horas y se aguarda la posible negociación con la empresa en horas de la tarde.