Empiezan a definir un nuevo incremento de la tarifa del servicio de gas natural

Se desarrolló ayer la primera de las dos audiencias dispuestas por el gobierno nacional para habilitar un nuevo incremento de las tarifas del servicio de gas natural. Las empresas distribuidoras del país pidieron elevar hasta un 35,6% las tarifas de gas para los usuarios residenciales. Se trata del primero de los dos aumentos previstos para el año; mientras que el último ajuste fue en octubre de 2018.

La reunión en Buenos Aires tuvo como propósito fijar la metodología de aplicación de adecuación semestral de la tarifa para las prestadoras Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Litoral Gas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur (Ver recuadro Apertura...).

En tanto, según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mañana en la ciudad de Salta se realizará la audiencia pública para considerar el nuevo cuadro tarifario semestral de transporte y distribución del fluido que aplicarán desde abril las prestadoras Gasnor, Gas Nea, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Transportadora de Gas del Norte y Redengas. Será en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de esa provincia, y tendrá como centro de participación virtual a los centros regionales del Enargas, en Mendoza, Córdoba y Rosario.

En la audiencia se analizará la aplicación del traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, y la consideración de las Diferencias Diarias Acumuladas correspondientes al período estacional en curso. Además, se evaluará la creación de un Punto de Ingreso al Sistema de Transporte en la localidad bonaerense de Escobar y de una ruta de transporte en el Gran Buenos Aires; y se considerará la tarifa de redes abastecidas con Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Semanas atrás, el ombudsman paranaense, Luis Garay, había adelantado a UNO que los defensores del Pueblo volverán a reclamar que se pesifique el precio del crudo (si fuera petróleo) en boca de pozo, porque ello modificaría el componente de la boleta del gas.

En representación de la región participa el defensor del Pueblo santafesino Oscar Lamberto. "Los temas a plantear en materia de gas son varios, algunos bastante complejos", sostuvo a UNO, y explicó: "No es simplemente el aumento, ya hubo licitaciones de los precios mayoristas, lo que le corresponde a las distribuidoras por costo de vida, la tarifa social que ha quedado con bandas absolutamente reducidas, con lo cual prácticamente la tarifa social tiene poca vigencia. Son todos temas que forman parte de que no se tiene en cuenta lo que dice el fallo Cepis, de que los aumentos deben ser proporcionales a los ingresos", explicó.

Otro tema a abordar, que en las últimas semanas generó polémica, es la transferencia de las distribuidoras a los usuarios de lo que pagan por el impuesto a los cheques. Si bien se trata de un cargo que viene en las boletas desde "hace tiempo", Lamberto remarcó que lo que sucede es que la incidencia del precio del gas en los salarios ahora es mucho mayor. "El impacto del precio del gas es muy grande y repercute en los demás servicios, como la energía eléctrica, el servicio de agua, y hoy todo el mundo está leyendo y mirando la factura para saber qué es lo que les están cobrando. Los defensores de todo el país creen que esta transferencia de un impuesto que deberían pagar las distribuidoras no debería ser transferible al usuario", afirmó, y concluyó: "Es un tema de política tributaria, esto no es el IVA que puede ser transferido. Esto es un impuesto que abona quien utiliza el servicio de los cheques. Entonces, no vemos la razón de que se tenga que transferir a los usuarios. Aparte es un cálculo muy poco racional, porque pagan en relación al consumo que tiene que cada uno. O sea que es como si hubiese una relación entre el consumo de cada uno y los cheques emitidos. Me parece que no tiene sentido".









Apertura del tratamiento de los pedidos