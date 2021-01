Elvio Guía: "Es casi un hecho que se genere un paro de granos"

"Estamos preocupados no sólo por el cierre de las exportaciones, sino por una serie de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como fue el aumento de las retenciones en marzo del año pasado y cuando los pequeños y medianos productores ya no tenían la soja en su poder, bajaron las retenciones haciendo una transferencia de recursos. Además no hay política lechera y aumentaron las retenciones a la leche, hubo problemas con los insumos para la siembra de trigo. En fin... hemos intentado el diálogo, en diciembre de 2019 tuvimos una reunión con el presidente Alberto Fernández y nos dijo en ese momento que ninguna medida se iba a tomar sin ser consultada, claramente esto no sucedió. Por eso el malestar va mucho más del anuncio hecho a fin de 2020", explicó Guía y recalcó: "Lo del cierre de las exportaciones fue la gota que rebalsó el vaso".