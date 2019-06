Elecciones 2019: Varisco fue al Colegio de Abogado y a una escuela

El candidato a la reelección a intendente por Cambiemos, Sergio Fausto Varisco, presentó sus propuestas para seguir gobernando la ciudad de Paraná en el Colegio de Abogados de la capital provincial ante profesionales del Derecho.

Asimismo, participó de un debate con otros candidatos frente a alumnos de 4°, 5° y 6°año de la Escuela de Nivel Secundario del Club Atlético Estudiantes (CAE), adonde fueron invitados por docentes y estudiantes de este establecimiento educativo.

El encuentro con los letrados fue organizado por la Sección Paraná del Colegio de Abogados, presidido por Analía Coria y el vice Guillermo Vartorelli, en conjunto con la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos, dando continuidad de esta manera al ciclo de encuentros con candidatos a intendente de Paraná.

En rereferencia a esta iniciativa, Varisco destacó que “esto es parte de lo que los franceses decían hace 250 años: el contrato social. Que el candidato esté a disposición de cualquier ONG, que el candidato pueda responder a todas las preguntas, que lo conozcan, y que el candidato se comprometa con sus propuestas y rendir cuentas de lo hecho; en nuestro caso que somos gobierno”.

Hablando con respecto a su exposición en la sede de calle Córdoba 246, el candidato por la Lista 502 de Cambiemos manifestó que “el Colegio de Abogados tiene sus intereses, en el buen sentido de la palabra, dentro del Municipio en cuanto a su profesionalización, a la necesidad de contar con mesas virtuales para los trámites y otras cuestiones que estamos haciendo”.

Por otro lado, el actual jefe de la comuna de la capital entrerriana vio con buenos ojos una proposición de gestión que surgió del diálogo e intercambio de ideas. “El Colegio me hizo una sugerencia importante que la he tomado. No tiene sentido nombrarla, pero es algo de lo que estamos en deuda y lo vamos a cumplir”. Para finalizar, Varisco consideró que “es importante generar este tipo de debate y que no sea solo en campaña electoral, sino desde antes también como lo venimos haciendo”, recordando así sus diversas reuniones de trabajo que viene manteniendo a lo largo de su gestión con distintos profesionales de la ciudad de Paraná.

Con estudiantes secundarios

Por otro lado, en las instalaciones de la Escuela de Nivel Secundario del Club Atlético Estudiantes se llevó a cabo un debate con los candidatos a intendentes de la ciudad de Paraná. El mismo surgió por iniciativa propia de los alumnos 4°, 5° y 6° año de ese establecimiento educativo y participaron con mucho interés.

Los chicos y chicas escucharon atentamente las propuestas dadas a conocer por los expositores y también realizaron las preguntas que ellos consideraron pertinentes, para de esa manera evacuar sus dudas con respecto a la gestión de gobierno que piensa llevar adelante quien resulte vencedor en las elecciones ejecutivas a desarrollarse el próximo domingo 9 de junio.

En ese sentido, el actual Intendente y quien busca su reelección, Sergio Varisco, fue muy explícito y directo en su alocución dando a conocer sus propuestas, haciendo hincapié en las obras proyectadas y en la producción para reactivar la economía local. Pero también informó de las obras que se han realizado, brindó un pantallazo de la situación financiera de la Municipalidad de Paraná destacando que hay presupuesto para generar más obras y que no se tiene deuda alguna, entre otras cosas.

Los alumnos siguieron con suma atención y respeto su alocución teniendo al final un panorama más claro que al momento de iniciarse el debate.

Al referirse sobre el interés que tuvieron los estudiantes secundarios de conocer las propuestas de quienes pretenden llegar a la presidencia Municipal, Varisco expresó: “Cada ciudadano tiene derecho a escuchar de su candidato qué es lo que se hizo y qué es lo que se va hacer en caso de ser electo intendente. Lamentamos algunas ausencias (no estuvo presente el postulante de Creer, el justicialista Adán Bahl, principal competidor del actual mandatario paranaense), pero es importante que esto se repita siempre en toda la ciudad”, dijo.

Y añadió: “Fue un encuentro muy bueno con los alumnos. Este es el segundo debate que tenemos los candidatos a la intendencia y fue muy enriquecedor el debate frente a los chicos”, declaró Varisco sobre el estar frente a frente con la comunidad estudiantil. Luego agregó que “los chicos cubren la posición del ciudadano común, que pregunta sin tener una opinión previa ni un partidismo; es la pregunta más objetiva y por eso es muy bueno”, resaltó el candidato a la reelección por Cambiemos.

Por su parte, la Rectora del Nivel Secundario de la Escuela del CAE, Susana Hernández, expresó: “Agradecemos la participación de Sergio Varisco, porque los candidatos de todas las fuerzas políticas fueron convocados a este debate, algunos se hicieron presentes y otros no. Nos resulta fundamental generar ciudadanía desde la escuela y que los chicos estén hábidos de saber lo qué es la política como una forma de participación ciudadana pensando principalmente en su futuro”.