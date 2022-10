El veganismo se expande cada vez más en Paraná

El veganismo se expande en Paraná.jpg El veganismo se expande en Paraná.

Ramón Francisco Caviglioli y su esposa María Sonia son veganos desde hace más de una década. Tiene un emprendimiento gastronómico desde 2012 que hoy funciona en calle Estado de Israel 275 en Paraná, en cuya Fanpage explican: “Difundimos el veganismo e intentamos mostrar que se puede vivir sin usar a los otros animales”.

“Comenzamos a hacer comida vegana desde el 2012 con platos sencillos, y desde el 2017 empezamos a incorporar otras variedades de comida”, contó a UNO Francisco, dando cuenta de que hoy es vasta la propuesta culinaria, que excede al mero consumo de ensaladas, como muchos piensan a menudo.

A su vez, explicó: “A nosotros nos impulsa a ser veganos una cuestión ética. No es únicamente por algo gastronómico o como un simple estilo de vida. El veganismo es una cuestión ética de respeto por los derechos de los animales y de los humanos. Los animales tienen derechos inalienables, como el de la vida, o el de su propia libertad, y nosotros a eso lo asumimos. Es una apertura de conciencia a partir de la cual a los animales no los consumimos ni tampoco usamos productos relacionados con ellos. No ingerimos ningún producto de origen animal, ni leche ni huevos, ni miel ni carne ni nada por el estilo”.

La alimentación, a base de plantas se reparte entre hortalizas y verduras, legumbres, frutos secos y semillas, cereales integrales y frutas.

Cuestión de principios

Previo a incorporar el veganismo de modo pleno, el hombre contó: “Veníamos con mi esposa leyendo, interiorizándonos, y empezamos a ser activistas de calle. Luego luego centramos esto en la gastronomía, como una forma de decirle a la gente que no es necesario consumir productos de origen animal, que todo lo que necesita el organismo para vivir está en las plantas, en distintas opciones. De esa manera llevamos otras técnicas para lograr que lo que se puede hacer en la cocina tradicional tenga otra presentación; se usa el término veganizar para explicarlo: es lograr que una comida tradicional se pueda hacer vegana, o vegetariana estricta en su verdadera acepción. Como pasa con el locro: nosotros también hacemos nuestro locro vegano”.

En cuanto a los cosméticos y otros productos de perfumería, comentó que a nivel regional “hay algunos pequeños emprendedores que venden, por ejemplo, champú sólido a base de plantas y otros productos” y manifestó: “Rechazamos desde el uso que se hace de los animales para su testeo, como en su empleo como ingrediente. Como el caso de la pintura de uñas de color rojo, que se hace con un ácaro, o la lanolina, que se extrae de las ovejas. Así como se veganiza la comida, se pueden veganizar los cosméticos. Se puede implementar champú, dentífrico, pinturas de uñas, y todo lo que es el universo cosmético se puede realizar. A nivel nacional e internacional está creciendo esta tendencia y hay una marcada disposición de cualquier producto de modo vegano”.

“Tampoco usamos ropa o calzados de cuero; ni lana, sino pullovers con distintos acrílicos. Esto evidencia que es posible una vida sin usar un animales”, agregó.

La dieta vegana debe ser equilibrada.jpg La dieta vegana debe ser equilibrada

Alimentación adecuada

Hay una creencia que afirma que la dieta vegana es más costosa que otro modo más tradicional de alimentación. Consultado sobre este punto, Francisco observó que la leche de origen animal es más barata que la elaborada con ingredientes vegetales. “Es por ahí más caro en algunas cuestiones con la situación actual del país. Quizás una leche de vaca sale 200 pesos menos que una leche vegetal, pero de a poco, mientras se va entendiendo el criterio del veganismo, advierte que lo que sacrifica en cuanto a dinero, se beneficia en salud”.

También hay quienes indican que ser vegano no es caro y argumentan que “es más barato, ya que se deja de gastar en carne y derivados de origen animal, y ese mismo presupuesto se puede invertir en ingredientes en los que se basa la cocina vegana”.

Lo que sí se advierte es que al llevar adelante una dieta vegana, se debe incorporar vitamina B12 para no afectar la salud. Tiempo atrás, la licenciada en Nutrición Antonella Prieto, quien asesora a numerosas personas veganas en Paraná, había remarcado: “Es fundamental en una dieta vegana, a cualquier edad, suplementar con vitamina B12. No puede faltar. Por ahí hay desinformación respecto de que algunos alimentos la tienen, pero es un análogo y el cuerpo no lo puede utilizar”.

Tanto la dieta vegana como la vegetariana deben tener en cuenta el equilibrio nutricional. Este es uno de los aspectos que más deben cuidar, ya que según los expertos, la dieta a base de plantas bien planificada puede satisfacer las necesidades de personas de todas las edades. Así, para que un plato sea saludable, debe incluir vegetales y en proporción similar cereales o legumbres, semillas y tubérculos.

En todos los casos, se recomienda a quien se inicie con este tipo de régimen alimentario, consultar a un profesional para poder implementarlo sin inconvenientes y de manera saludable.