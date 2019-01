El Uruguay sigue creciendo y hay más evacuados en la provincia

La cantidad de evacuados continúa creciendo con el paso de las horas, debido a que el río Uruguay no cesa en su tendencia alcista, sobre la costa entrerriana. Las abundantes lluvias en Corrientes hacen que desde esa cuenca media comiencen a aportar nuevos caudales hasta la represa de Salto Grande, que pese a la ampliación de la cota de expropiación no impide que los pueblos aguas abajo sufran los efectos de una nueva inundación que por ahora no encuentra su límite.

Por esa razón, a cada hora se van sumando más los casos de personas que debieron dejar sus hogares. Según las últimas estadísticas de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia, hay más de 1.000 personas evacuadas, tanto en centros de atención locales como derivadas a otros domicilios de familiares.

Concordia es la ciudad más castigada: hay 374 personas (unas 87 familias), y hay otras 583 autoevacuadas (157 familias). En la localidad se habilitaron ocho centros de evacuación: en el Club Deportivo Juventud Unida; el Refugio Galpón Carretera de la Cruz; en el club Nebel; en el galpón de la estación ambiental Carretera La Cruz; en un salón detrás del refugio galpón; otros tres en distintos sectores del Regimiento de Caballería N°6.

Frente al Puerto de Concordia, el río midió 14,24 metros, unos 30 centímetros más que la jornada anterior.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que la cota del lago continuará incrementándose hacia los 36,50 metros. "La ocurrencia de nuevas precipitaciones generará un nuevo incremento de los caudales erogados con el consecuente aumento del nivel del río, pudiéndose alcanzar los 14.70 metros del puerto de Concordia".

Los primeros pronósticos, hace más de una semana, consideraban que la altura del Uruguay frente a La Capital Nacional del Citrus no iba a superar los 12 metros. Las constantes lluvias en la región, fundamentalmente en las cuencas media e inmediata, fueron elevando cada día la estimación. Vale recordar que la histórica creciente de 2015, la más importante de los últimos 60 años, había alcanzado una altura de 16 metros.

Por su parte, en la ciudad de Colón, con un río en creciente y una altura de 9,12 metros (ampliamente superado ya los 7,90 del nivel de evacuación), se debieron trasladar de sus hogares a 188 personas, o 43 familias.

En Concepción del Uruguay, hay evacuadas unas 79 personas (25 familias), y hay autoevacuadas otras 20 familias.

Los centros de alojamiento habilitados en La Histórica son el exalbergue para deportistas; el Jardín Tortuguitas; la Escuela 110; y el Batallón de Ingenieros Blindados II.

Los balnearios (como en el resto de toda la costa, incluyendo Federación que se encuentra aguas arriba de la represa) se encuentran inaccesibles: banco Pelay, Paso Vera, Itapé); el puente de Fierro se encuentra desbordado, afectando el acceso directo a la localidad de Talita, pero esos pobladores no se encuentran aislados por cuanto poseen salida directa a autovía General Artigas.

La altura del río en La Histórica es de 7,32 metros, un metro por encima del nivel de evacuación.

Finalmente, Gualeguaychú sufrió una vez las consecuencias no solo de la crecida del Uruguay, sino fuerte sudestada y lluvia que incrementó el nivel del río Gualeguaychú, que alcanzó los 4,26 metros en el Puerto Local. La cifra de evacuados escaló a más de 30 personas, alojadas en los galpones del Puerto.













"Estar al lado de las familias que sufren"





Durante una recorrida por localidades de Paraná Campaña, el gobernador Gustavo Bordet fue consultado sobre la situación que atraviesan algunas ciudades de la provincia por las inclemencias climáticas. "Es un momento excepcional, estamos con lluvias en todo el territorio de la provincia, tenemos rutas cortadas por desborde de arroyo y cursos de agua, inundaciones en el río Uruguay y esto amerita que estemos trabajando en el territorio". "En la emergencia hay que poner lo mejor de cada uno para poder superarla y en eso trabajamos con los municipios y juntas de gobierno, encontrando las soluciones a los problemas que se nos presentan. Lo importante es que en esta emergencia no tenemos que lamentar ninguna víctima. Debemos garantizar la salvaguarda de las vidas humanas, proteger los bienes de las personas y nuestros sistemas productivos, y estar al lado de las familias que la están pasando mal con esta emergencia", aseveró.













Asistencia sanitaria en los pueblos afectados