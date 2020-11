El STJ desestimó el avocamiento solicitado por el Ejecutivo

En sus argumentos, el fiscal de Estado indicó que en otra causa (“Rombolá”) el STJ en pleno sostuvo lo contrario en relación al mismo tema, es decir, los descuentos a jubilados dispuestos por la Ley de Emergencia.

La resolución lleva las firmas de Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio.

Carubia Carubia, integrante del STJ, sostuvo que el pleno del cuerpo no se ha expedido sobre la cuestión de fondo.

Fundamentos de la resolución

En el primer voto de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, el vocal Carubia marcó que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia debía ser recurrida en otra instancia inferior al Alto Cuerpo, y que la causa “Rombolá” no tiene sentencia del cuerpo en pleno.

“El fallo del Superior Tribunal de Justicia en la causa ‘Rombolá’ (19/8/2020, Expte. N° 24867) se dictó con el voto concurrente de sólo tres de los nueve vocales del STJER, sin que los seis restantes se hayan pronunciado en esa ni en otra causa similar. Por consiguiente, no se trata de un pronunciamiento del Superior Tribunal en pleno, sino apenas de una minoría de sus integrantes”, dijo Carubia, quien también recordó que en ese caso se trató solo la inadmisibilidad formal de una acción de amparo y no de una sentencia sobre la cuestión de fondo.

“Sin perjuicio de ello, aún cuando el fallo ‘Rombolá’ hubiera sido dictado por el Superior Tribunal de Justicia en pleno y aunque lo hubiera sido por el voto unánime de sus integrantes, tampoco revestiría el carácter vinculante para los tribunales inferiores que imaginativa y artificiosamente pretende asignarle el presentante, desde que ni los fallos del Superior Tribunal de Justicia ni los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocen ese carácter obligatorio, con excepción de los controvertidos fallos `plenarios´”, detalló Carubia.

Entre otros fundamentos expresó que “la figura del ´avocamiento’ que eufemísticamente emplea la Fiscalía de Estado para denominar su petición de asunción de competencia `per saltum´ no se constata prevista en nuestro ordenamiento legal para especiales y delicados supuestos donde se debate la constitucionalidad de una norma legal de la provincia en un específico proceso constitucional reglado por ley, en el cual no se contempla semejante alternativa ni podría hacerlo –agregó- en virtud de razones vinculadas a la inmanente potestad del juez interviniente para ejercer libre e independientemente el control constitucional que se le ha requerido”.

Asimismo Carubia entendió que “la gravedad institucional que el presentante asigna declamativamente al caso, no logra siquiera argumentalmente demostrarla y ella radicaría, nada más ni nada menos, en que el Estado y todo su poder político debe subordinarse a la Constitución y respetar los fallos del Poder Judicial, aunque le disgusten”.

En relación al conflicto de poderes planteado por la Fiscalía de Estado, Claudia Mizawak entendió que “pretender que el STJ y un magistrado de primera instancia son distintas `ramas de un mismo poder´ y que en la actuación del último pudo haberse arrogado una atribución del primero o interferido indebidamente en el ámbito de sus competencias privativas al decidir en una causa -aunque se entendiera que lo fue de manera contradictoria o diferente a un caso fallado por el primero- , extralimita y controvierte claramente la garantía de la independencia que está ínsita en el carácter e investidura de cada Juez; al que sólo lo limita en su deber y libertad de fallar conforme a derecho, su juramento de observar y respetar la Constitución y -en algunos supuestos- el criterio de los fallos plenarios”.