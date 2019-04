El Sindicato de la Fruta criticó la declaración de Emergencia Citrícola

El secretario general del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo, instó a los productores citrícolas a cerrar el Puerto para las importaciones y dejar de lado la "pantomima" de regalar frutas o realizar un tractorazo como medida de reclamo a un gobierno que "avalan".

En diálogo con LT 15 el representante del gremio apuntó contra los productores: "Yo los acompaño a Buenos Aires, pero no para hacer esa pantomima de regalar 15.000 kilogramos de frutas", dijo Camejo, y cuestionó: "Por qué no la venden y me la dan para la obra social, para que yo pueda atender como es debido a los trabajadores. A mí me deben, tengo 15 juicios en Concepción del Uruguay y en la zona de Federación, Villa del Rosario, porque están 100% en negro".

"Ellos quieren tener al trabajador en negro, pero le piden al Gobierno que les baje los impuestos, que les dé esto o lo otro, pero jamás llaman a la pata de los trabajadores para decir qué les podemos dar o qué podemos pedir para los trabajadores, siempre es para lo empresarios. Porque si esto fuera realmente una cadena y al empresario le va bien, le tendría que ir bien al trabajador que levanta la cosecha, pero esto no es así".





En este sentido, el sindicalista redobló la apuesta: "Los invito por este medio a los empresarios para que cerremos el Puerto, que no entren las importaciones, y que ahí si nos sentemos a charlar con el gobierno para que nos bajen los impuestos, así pueden blanquear a todos los trabajadores y pueden vivir tranquilos, que no entren las importaciones como en Estados Unidos", fustigó.

"Siempre saco este tema de Estados Unidos, porque hace 16 años que no entran los limones, siendo que Argentina es uno de los mayores exportadores de limones, y no los dejan entrar porque los californianos hacen valer su producto y sus derechos. En cambio acá nos peleamos porque el productor gana muy poco frente al supermercadista que se lleva todo. Es bueno que no entren la importaciones, como los cítricos dulces de Perú, Chile y España. Hagamos valer nuestros productos. Vamos juntos a cerrar los puertos y mientras tanto que una comisión vaya a negociar que les bajen los impuestos. Eso es fácil, lo otro es una pantomima de regalar productos o hacer un tractorazo cuando todos están avalando a este Gobierno" dijo Camejo.





En relación a la media sanción en diputados a la Declaración de Emergencia Citrícola, impulsada por la diputada Mayda Cresto, afirmó: "No me extraña que esta diputada esté pidiendo para los empresarios, siempre se ayuda al empresario, pero no nos olvidemos que son los empresarios que en el 2008 y 2009 estaban cortando la ruta, y haciéndole campaña al personaje este, que le faltaba un diente, y que gracias a Dios pudo ponérselo después de que asumió en la Legislatura. Él estaba buscando un puesto, cuando yo sabía que estaba sacando el grano, la soja y el maíz, por otro lado y lo embarcaban. Ellos hacían un corte de ruta y le hacían el caldo gordo a (Alfredo) De Ángeli. Estos de Chajarí son los que amenazan con los tractorazos, con los cortes, cuando en esa localidad ganó el gobierno que está".