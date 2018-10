El Senado aprobó la ley que cambia el objeto de endeudamiento ya autorizado

La Cámara de Senadores dio sanción este miércoles por la tarde al proyecto de ley que permitirá a la Provincia desarrollar obras de saneamiento en ciudades ribereñas del río Uruguay, como así también lanzar plantes de integración con la República Oriental del Uruguay. La norma se aprobó por unanimidad y como ya contaba con media sanción de Diputados, quedó aprobada.





El proyecto autoriza al Ejecutivo a realizar todas las obras necesarias para implementar los proyectos correspondientes a los denominados "Programa de desarrollo e integración de la región de Salto Grande" y "Programa de Saneamiento integral de ciudades ribereñas del río Uruguay".





El senador por el Departamento Paraná, Raymundo Kisser, lamentó que la iniciativa "no ha conseguido dictamen en la comisión de presupuesto" y apuntó: "Con este proyecto se redirecciona un endeudamiento", que sancionó la Legislatura anterior y es retomado por la actual composición de las Cámaras, para lograr la construcción de un acueducto y algunas obras menores. "Me preocupa la cuestión porque no se cumplió con las leyes anteriores, que tenían financiamiento de la banca China. Se redirecciona la inversión y se recurre a otras fuentes de crédito", explicó Kisser.





Bordet y Ballay prometen enviar a la Legislatura un proyecto de presupuesto equilibrado Nota que te puede interesar:





Luego hizo un análisis artículo por artículo y llamó la atención sobre algunos de los destinos que se pretende dar al cambio en el endeudamiento. "Hay que tener cuidado, porque la constitución prohíbe algunos movimientos que se apuntan", llamó la atención.





Dentro de las nuevas fuentes de financiamiento está el Banco Interamericano de Desarrollo. Kisser enfatizó que en lo relacionado a la "región de Salto Grande", que se pudo saber que se habla de construir un aeropuerto internacional por 50 millones de dólares en la ciudad de Concordia. "No sabemos quien hizo el proyecto, que sustento tiene",señaló.





Se mostró molesto, como senador por Paraná, que toda la inversión vaya para la costa del Uruguay, "como se ha venido haciendo desde hace muchos años en la provincia de Entre Ríos, todo a la costa del Uruguay y nada para el centro de Entre Ríos", disparó y sustentó sus dichos en trabajos de asociaciones empresarias entrerrianas.





"Desaparece la necesidad de tener una provincia homogéneamente desarrollada", observó y dijo sentirse "un estúpido como senador de un departamento con 13 intendentes, que no estarían gestionando". Reclamó un plan de desarrollo integral y lamentó que el gobernador Gustavo Bordet no planifique una provincia a muchos años. Lanzó numerosos cuestionamientos a las gestiones anteriores de la provincia".





"No podía levantar la mano sin decir esto. Lo hago, no se si en soledad, pero lo tengo que decir con mucha angustia desde la Costa del Paraná, donde se viene postergando la inversión", fundamentó.





"Las palabras de Kisser sorprenden", argumentó Giano

"Las palabras de Kisser, sorprenden, por lo menos", lanzó Giano al iniciar sus dichos y recordó que hace dos meses fueron convocados por el ministro de Economía para compartir la necesidad de hacer cambios en las leyes que se pretenden modificar. Indicó:"No se contó para los acueductos con el empuje y entusiasmo de los potenciales beneficiarios". Se mostró extrañado por lo que dijo el senador de Paraná, porque desde hace tres años el gobernador ha gestionado proyectos y financiamiento con el Estado Nacional.





Luego informó que el programa binacional de desarrollo ha movilizado a legisladores de Cambiemos que estuvieron con el gobernador en Estados Unidos. "Se gestiona financiamiento para el aeropuerto, pensando en potenciar muchas cadenas productivas", realzó, y lo sumó con las gestiones uruguayas para mejorar el puerto de la ciudad de Salto.





"No es cierto que el gobernador Bordet no esté haciendo obras en toda la provincia. No es cierto que no se hagan obras en el departamento Paraná, que es el departamento donde más obras se están ejecutando, se están ejecutando más de 50 obras, siendo que en la capital se ejecutan 28 obras", retrucó Giano.





Justicia

También tomó estado parlamentario y pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido de Acuerdo Constitucional para que el doctor Francisco Carbonell sea nombrado Juez Vocal de la Sala 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.