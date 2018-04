El sector comercial achica su planta de personal y avanza con la informalidad

La situación laboral no es nada fácil para los trabajadores del país en general, también para los entrerrianos, sobre todo los del sector privado. Las condiciones de la economía provocan muchas veces el "achique" del personal, y en este contexto, explicaron, que avanza la informalidad. También destacaron los métodos de despidos encubiertos.

UNO habló con el secretario de La situación de incertidumbre de unos 455 empleados de Carrefour de la provincia no escapa a la de otros de diferentes sectores. En los últimos días se habló de pérdidas de puestos laborales –casi 3.000– y de reducción de salarios –hasta un 20%– sobre todo en la cadena de origen francés. Pero la situación afecta a los trabajadores en general y más a los de esta rama.habló con el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Oscar Balla, quien destacó: "Lo que hacen son acuerdos de desvinculación que son despidos encubiertos. Es una especie de acuerdo y pasó mucho en la costa del río Uruguay, donde el empleador hace un acuerdo y le paga al empleado una desvinculación. Eso ha sucedido y se nota en el comercio . Después, sí hubo despidos, pero no como para llamar la atención". A este método de despido, el de la desvinculación, lo volvió a explicar como si fuera una tendencia del momento.

También dijo que por lo general, el dinero acordado corresponde con la indemnización. "Lo notamos más en la zona de Concordia", dijo entre otras apreciaciones.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Concordia quien habló de la realidad del sector fue su secretario general, Juan José Simonetti, quien sostuvo que a los retiros o a los arreglos se llegan por múltiples razones: entre ellas porque el empleado a veces tiene miedo de que no le paguen la indemnización o el valor total que le corresponde, o porque tiene problemas económicos que afrontar. Dijo que esto ocurre más en los grandes supermercados o cadenas, situación diferente en el pequeño y mediano comercio. "El pequeño comercio que está muy afectado no tiene esta modalidad. Por ahí en algunos casos particulares se negocia, porque los empleados ven en peligro la continuidad del comercio y de cobrar indemnizaciones, pero no es lo más común", describió Simonetti.

Según el sindicalista se observaron despidos en la localidad, pero son los normales dentro del sector para la época del año. "Lo que hay es mucha informalidad con trabajadores no registrados. Muchas veces es ese trabajador el que negocia por un valor ínfimo de acuerdo a la indemnización porque ve que la puede perder".

Sostuvo que nunca tuvieron una situación en donde se pueda regularizar la informalidad hasta incluso en épocas donde la situación económica era mejor, o no tan crítica "La informalidad ha seguido y por ahí los empleados aceptan menos sueldo por la situación en la que vive, porque la fuente de trabajo está muy difícil, y optan por valores salariales más acotados. Esto es lo que se ve en los comercios chicos, y como no hay alternativas terminan aceptando eso", dijo Simonetti.

La situación de los trabajadores de Carrefour está presente en la zona, sobre todo porque aún no está resuelta. De todos modos, Simonetti explicó: "La realidad es que no vamos a tener despidos en Carrefour en Concordia. La empresa tiene retiros voluntarios pedidos por los propios empleados y hay cuatro o cinco desde hace un año. Ejecutarían esos retiros ya que sostienen que en Concordia el local anda bien de acuerdo con los parámetros de ventas. En ese sentido estamos tranquilos, sí complicados por lo que resuelva la empresa a nivel nacional".

Pero enseguida destacó que la firma busca "achicar" en los grandes hipermercados que tiene en varios lugares del país.

De todos modos contó que todavía no hay una decisión tomada por parte de la empresa que presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis. "Quedó en resolverse esa cuestión", dijo el dirigente gremial. En principio se supo que la firma había planteado el despido de 3.000 trabajadores, luego, al parecer, esa cifra se redujo a 1.000. "El gremio (a nivel nacional) no quiere que esto suceda. En un momento ofrecieron indemnizaciones a los que tenían más de 10 años de trabajo del 150% y a los que tenían menos de 10, del 110%. Al momento no hay una definición", destacó Simonetti, y reafirmó que las tratativas continúan. "El gremio no quiere achique en esta empresa porque se van a acoplar otras de la misma manera", remató.

Según se conoció en estos días, la firma argumenta que la crisis les llegó principalmente por la caída de las ventas minoristas en los hipermercados y supermercados en los últimos años, el avance del canal mayorista como preferido de los consumidores, el costo de trabajo nacional, la informalidad creciente y un consumo planchado.

Habrá que ver cómo sigue esta situación, que al menos mantiene en la incertidumbre a numerosas familias entrerrianas.