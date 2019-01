El río Uruguay mantiene en alerta a los ribereños de Concordia y la región

La altura del río Uruguay sigue manteniendo en vilo a los pobladores ribereños de Concordia, porque día tras día van aguardando por su situación. Las lluvias importantes de la última semana han producido importantes incrementos en todas las cuencas del curso.

En los últimos días comenzaron las primeras evacuaciones de familias que se ven amenazadas de una potencial llegada del agua a sus viviendas. Recientemente se habilitó el número gratuito 103 para que quienes eventualmente pueden verse afectados por la creciente, soliciten la debida atención.

Con el reciente informe elevado por parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande el caudal evacuado en la represa hidroeléctrica permanecerá hasta hoy en los 17.000 metros cúbicos por segundos. En tanto que desde mañana se podría llegar a los 19.000 metros cúbicos por segundos, de acuerdo a las lluvias en las cuencas inmediatas.

Con estas maniobras el nivel del río en el Puerto Concordia no superará los 12 metros. Se destacó que desde el viernes el río se mantiene en los 11 metros, superando progresivamente. En tanto que el nivel del lago tenderá a los 34 metros.

De acuerdo a las estimaciones de la CTM y respecto al servicio meteorológico en Concordia podrían caer alrededor de 157 milímetros en los próximos siete días. Claro está que son solo probabilidades y dependerá de innumerables factores. En caso de cumplirse las lluvias, ello modificaría el nivel tanto del puerto de Concordia, como de Salto, donde también se registraron evacuaciones de varias familias.

En efecto, los pronósticos que maneja el complejo binacional muestran para el lapso que va desde el 13 al 19 de enero la posibilidad de que se registren otros 157 milímetros de lluvia en Salto Grande; 101 en Paso de los Libres; 135 en Santo Tomé; 98 en San Javier; 111 en El Soberbio; 122 en Foz de Chapecó y 106 en Itá.

Antes de ello, el parte de Hidrología hace referencia a una variable que puede complicar el escenario: la saturación de los suelos. "Se tiene la condición de suelos saturados que generan un potencial de escurrimiento muy alto en las cuencas medias e inmediata al embalse", indicaron.





Desde el municipio concordiense informaron que en las áreas de asistencia social hicieron notar que en las últimas inundaciones el nivel de alerta a 12 metros obligaba al traslado de más de 150 familias. Desde el Comité Operativo de Emergencia intensificaron las tareas preventivas en el territorio, manteniendo una comunicación fluida con los vecinos de las zonas que pudieran verse afectadas y asistiendo a aquellas familias que soliciten traslados. En los últimos días se observaron camiones identificados con el municipio, trasladando elementos de las viviendas afectadas, ya que muchas de ellas optaron por abandonar el barrio.

Las primeras familias que debieron abandonar sus viviendas están emplazadas en zona del barrio Nebel, próximas al arroyo Manzores. Algunas de ellas manifestaron su malestar con el municipio, ya que pese a las promesas nunca fueron trasladados de manera definitiva a las nuevas casas en barrio Agua Patito. "Nosotros no recibimos nada", reclamo Raúl Araujo, uno de los evacuados. "Nos habían prometido que cuando vengan más casas nos iba a dar pero hasta ahora nada. No estamos acá porque queremos sino porque cuando hicieron el barrio Agua Patito le dieron vivienda a la gente que estaba en la cota 14 o 15 por San Lorenzo y Maipú y a nosotros, que nos inundamos mucho antes, no nos dieron nada", dijo a Radio Ciudadana.

"Estamos en permanente contacto con los comerciantes de la Costanera, algunos ya retiraron elementos y mercadería en forma preventiva, y otros están siguiendo atentamente el informe de CTM y del COE, y a partir de eso vamos accionando de acuerdo a la planificación que tenemos", explicó Aldo Álvarez, desde el Ente de Costanera. Cabe destacar que la zona de costanera baja está afectada por la elevación del río, mientras que la parte superior aún está disponible para que la gente pueda recrearse.

"Junto a Prefectura se está haciendo un trabajo de control y patrullaje, tanto en lancha como también en Zona Verde y en el sector del lavadero de jaulas, que son algunas de las partes más afectadas por la creciente", puntualizó. "Los vecinos deben saber que toda la parte alta de la Costanera, está funcional, se puede visitar, y son muchos los vecinos que siguen viniendo a hacer deporte. Lo que está bajo agua es la zona baja, la zona de playa y otros sectores, porque justamente la construcción de la Costanera permite eso, que una parte se inunde y otra continúe siendo operativa", expresó Álvarez a LT 15 Radio del Litoral.

Debido a este fenómeno, tanto las playas Nebel como Los Sauces dejaron de estar habilitadas, mientras que aún se mantienen en condiciones las playas del lago.